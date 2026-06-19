Jornada con lloviznas y descenso de temperatura en San Pedro

El clima vuelve a exponer las carencias de siempre en la capital de segundo departamento, San Pedro de Ycuamandyyú y la ciudadanía sigue sufriendo sobre todo la falta de mejoras en calles y caminos rurales.

Calles urbanas deterioradas, caminos rurales prácticamente intransitables y familias vulnerables expuestas al frío forman parte de una realidad que se repite cada vez que las condiciones climáticas se tornan adversas.

En varios sectores rurales, las lluvias dificultan el tránsito y complican el traslado de estudiantes, trabajadores y productores.

En medio del clima inestable, la comunidad católica inicia hoy las actividades religiosas previas a la fiesta patronal.

La histórica Catedral San Pedro Apóstol abre la novena en honor al protector espiritual de la diócesis y de la capital departamental, una de las celebraciones religiosas más importantes del norte del país.

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Durante los próximos días se desarrollarán misas, momentos de oración y diversas actividades pastorales que reunirán a fieles de distintos puntos del departamento.

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<b>La lluvia condiciona el ambiente mundialista</b>

Las condiciones climáticas también podrían influir en las actividades previstas por los aficionados al fútbol.

El tiempo inestable no favorece la presencia masiva de personas en plazas, espacios públicos y puntos de encuentro donde habitualmente se siguen los partidos de la selección paraguaya.

Durante el debut de la Albirroja en el Mundial, numerosos aficionados se congregaron frente a pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad para acompañar al combinado nacional.

<b>La esperanza albirroja sigue intacta</b>

A pesar del frío y las lloviznas, el entusiasmo por la participación paraguaya en la máxima cita del fútbol mundial permanece vigente.

La fe y la esperanza de los aficionados continúan intactas, aunque esta vez muchos optarán por reunirse en viviendas particulares para alentar a la selección nacional en una jornada marcada por el clima adverso.

Entre amigos y familiares, el sentimiento albirrojo volverá a hacerse presente, con la ilusión de acompañar a Paraguay en el desafío mundialista.