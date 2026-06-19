Video: el emotivo mensaje que alumnos del CEPB envían a los jugadores de la Albirroja

La Albirroja disputa hoy su segundo partido por la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 contra la selección de Turquía.

Esto, luego de su primer partido contra la selección local de Estados Unidos, que goleó por 4 goles contra 1 en el debut de la selección, que clasificó a un mundial después de 16 años.

Pese a perder el primer partido, los cuadernos y libros se convirtieron en lienzos donde estudiantes del CEPB plasmaron sus ilusiones en apoyo y aliento a la Selección Paraguaya de Fútbol.

“Están muy entusiasmados los niños y yo creo que tenemos que aprender de eso, a no perder la esperanza, así es que tenemos que seguir adelante, alentar”, refirió la profesora Miryam Buzó.

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Ilusión y esperanza por la Albirroja

Los estudiantes, lejos de estar desanimados tras la derrota por goleada de la selección, se mostraron animados y con la esperanza e ilusión intactas, asumiendo que a veces se pierde, pero eso no significa rendirse.

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“Hay altas y bajas todo el tiempo en la vida, así que fuerte, grande y a ganar Albirroja”, dijo Joaquín.

“Yo creo que los futbolistas están muy de bajón, pero con algunas palabras de motivación de su entrenador estarían mejor”, alentó otra de las alumnas.

Esperanzados con un marcador de 2 a 1, o que le dé el triunfo a la Albirroja, los estudiantes alentaron porque Gustavo Gómez, Omar Alderete, Tony Sanabria, Julio Enciso, Miguel Almirón o Mauricio marquen los goles hoy.

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“Al profe Alfaro le digo que, así como los profesores no perdemos la esperanza en nuestros estudiantes que van a pasar, los jugadores también van a ganar hoy, así que hay que enviarle toda la onda positiva a nuestros jugadores para que puedan ganar y darle esa esperanza otra vez a nuestro país tan sufrido, esa alegría que todos necesitamos", destacó Buzo.

Insistió en que, si bien tras el resultado quedamos bajoneados, así es la vida. “Perdimos nada más que una batalla, pero no la guerra, vamos a seguir adelante con la garra guaraní”, concluyó para fundirse en un cántico de aliento con todos los alumnos vestidos con la Albirroja.