Hinchas paraguayos llenan de memes las redes del árbitro Iván Barton

Tras un polémico partido de la Albirroja contra Turquía en el Mundial 2026, la indignación de los hinchas locales por las decisiones del arbitraje derivó en un masivo desahogo en las redes sociales.

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El blanco del “bardo” en Instagram y X fue el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien se mostró favorable al equipo turco. Lo que más indignó fue la expulsión de Miguel Almirón.

Sin entender por qué su sección de notificaciones colapsaba de la noche a la mañana, el árbitro salvadoreño empezó a recibir miles de comentarios con los modismos más puros de Paraguay. Algunos hinchas paraguayos llenaron de comentarios con banderas de Paraguay, memes, y frases típicas en guaraní

De los reclamos a ser declarado Judas Kai

Fiel al estilo del internauta paraguayo, lo que empezó como una protesta por el arbitraje mundialista mutó rápidamente en un festival del humor y la ironía.

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El árbitro hasta fue declarado como Judas Kai para las fiestas de San Juan. Algunos internautas compartieron memes y comentaron las banderas de Paraguay con algunas frases en guaraní.

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Entre las reacciones más divertidas que invadieron las publicaciones de Barton se destacaron el paso a paso detallado para cocinar un chipa guasu o sopa paraguaya.

Algunos comentarios estaban fuera de contexto como “¿Cuándo me vas a devolver el termo que te presté?”.

El árbitro Iván Barton ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022, pero sus fotos se mantienen repletas de banderas tricolores.