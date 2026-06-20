Nacionales
20 de junio de 2026 a la - 18:08

Hinchas paraguayos llenan de memes las redes del árbitro Iván Barton

Muñeco con cabeza humana, vestido de azul y sombrero de paja, sostiene cartel 'JUDAS KAI 2026' en un ambiente festivo. Imagen extraída de las redes sociales.
Hinchas protestan de forma divertida contra el árbitro Iván Barton tras el partido contra Turquía. Imagen extraída de las redes sociales.

La afición de la Albirroja llenó las redes sociales de memes y comentarios sobre el polémico arbitraje durante el partido contra Turquía. En medio del festejo por la victoria, los reclamos contra el árbitro Iván Barton derivaron en un divertido e insólito bardo digital, que hasta le declararon Judas Kai, para el San Juan 2026.

Por ABC Color

Tras un polémico partido de la Albirroja contra Turquía en el Mundial 2026, la indignación de los hinchas locales por las decisiones del arbitraje derivó en un masivo desahogo en las redes sociales.

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El blanco del “bardo” en Instagram y X fue el árbitro salvadoreño Iván Barton, quien se mostró favorable al equipo turco. Lo que más indignó fue la expulsión de Miguel Almirón.

Sin entender por qué su sección de notificaciones colapsaba de la noche a la mañana, el árbitro salvadoreño empezó a recibir miles de comentarios con los modismos más puros de Paraguay. Algunos hinchas paraguayos llenaron de comentarios con banderas de Paraguay, memes, y frases típicas en guaraní

De los reclamos a ser declarado Judas Kai

El árbitro Ivan Arcides Barton Cisneros hace un gesto durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay en San Francisco, EE. UU.
El árbitro Ivan Arcides Barton Cisneros hace un gesto durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay en San Francisco, EE. UU.

Fiel al estilo del internauta paraguayo, lo que empezó como una protesta por el arbitraje mundialista mutó rápidamente en un festival del humor y la ironía.

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El árbitro hasta fue declarado como Judas Kai para las fiestas de San Juan. Algunos internautas compartieron memes y comentaron las banderas de Paraguay con algunas frases en guaraní.

Entre las reacciones más divertidas que invadieron las publicaciones de Barton se destacaron el paso a paso detallado para cocinar un chipa guasu o sopa paraguaya.

Algunos comentarios estaban fuera de contexto como “¿Cuándo me vas a devolver el termo que te presté?”.

El árbitro Iván Barton ya dirigió en el Mundial de Qatar 2022, pero sus fotos se mantienen repletas de banderas tricolores.

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