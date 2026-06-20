Monseñor Melanio Medina sigue mejorando, informa IPS

El IPS indicó que monseñor Mario Melanio Medina, quien está internado desde hace varios días en el Hospital Geriátrico por un cuadro respiratorio, continúa con “mejoría clínica”. Sigue completando el tratamiento con antibióticos.

Sus resultados laboratoriales nuevamente evidenciaron una evolución mejorable, por segundo día consecutivo. Ya se moviliza realizando pequeñas caminatas.

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El reporte médico señala que actualmente permanece en sala común, con régimen restringido de visitas. Las visitas están limitadas exclusivamente para sus familiares más cercanos.

Además de ser uno de los sacerdotes más conocidos a nivel país, monseñor Medina fue un gran defensor de los derechos humanos durante la dictadura. En su momento, fue catalogado como “obispo rojo, comunista, el de las tres MMM”, debido a que siempre acompañó las reivindicaciones sociales y a los campesinos.