Agricultores denuncian mal estado de caminos internos y piden asistencia a la Gobernación de Caaguazú

Los agricultores denuncian que los caminos internos de la compañía Mariano Díaz, del distrito de Carayaó, se encuentran en pésimo estado y están totalmente intransitables. En muchos puntos, incluso, solo cuentan con un precario puente de madera que sirve únicamente para el cruce de peatones, motocicletas y carretillas, las cuales son utilizadas para sacar sus productos a puntos más accesibles para los camiones.

Uno de los referentes de la Federación Nacional Campesina (FNC) en el departamento de Caaguazú, Adrián Vázquez, señaló que en la zona conocida como Núcleo 5 del asentamiento Arsenio Vázquez se encuentra el principal punto de producción de cebollas del departamento de Caaguazú. Remarcó que los agricultores de la zona dependen casi al 100 % de este rubro.

Sin embargo, el camino que utilizan para sacar sus productos al mercado nacional se encuentra en condiciones deplorables, está totalmente intransitable e, incluso, en un sector deben cruzar un pequeño arroyo que no cuenta con puentes para vehículos.

Esta realidad obliga a los productores a sacar sus productos en carretillas, empujándolas cientos de metros hasta una zona transitable donde esperan los camiones.

Hace unos meses, maquinaria de la Gobernación de Caaguazú realizó trabajos de reparación en la zona, pero que en realidad prácticamente no hicieron nada. Agregó que incluso se podría decir que terminaron empeorando la situación del camino.

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Añadió que existen varias promesas por parte de la Gobernación de Caaguazú, administrada por Marcelo Soto Pavón (ANR-HC), pero que hasta ahora no ha cumplido cabalmente con lo prometido.

El poblador de la zona, Juan Ovelar, dijo que constantemente deben hacer pequeñas colaboraciones para contratar a maquinistas que vengan con sus tractores a reparar algunos sectores. Señaló que cada año se ven perjudicados por el mal estado del camino.

Por su parte, el encargado de Transporte de la Gobernación de Caaguazú, Hugo Godoy, dijo que está enterado de la situación, pero que cuando nos comunicamos con él no se encontraba en su oficina para revisar la agenda y ver cuándo está previsto enviar maquinaria a la zona.

Al ser consultado sobre si realmente existe un registro de asistencia en el lugar, se lo escuchó molesto y dijo que no puede brindar información que no pueda corroborar con su agenda. Posteriormente, se limitó a despedirse y cortar la entrevista telefónica.