Denuncian 23 años de abandono y se ven obligados a reparar su camino para evitar el aislamiento

Los afectados señalaron que el camino es la única vía de salida con la que cuentan las familias productoras de la zona y lamentaron que, desde hace más de dos décadas, ninguna autoridad haya tomado medidas concretas para solucionar el problema.

El profesor Edelio Barrios, poblador de la compañía Olla Rugua, manifestó que la comunidad fue fundada hace aproximadamente 23 años y desde entonces vienen soportando la desidia de las instituciones responsables de proveer servicios básicos, especialmente caminos.

Indicó que el actual intendente de San Joaquín, Javier Palacios (ANR-HC), solamente envió maquinarias una vez durante sus primeros cuatro años de administración y posteriormente ya no volvieron a intervenir el trayecto.

“Tenemos que unirnos entre vecinos para intentar arreglar el camino porque nadie nos ayuda. Cuando llueve prácticamente quedamos aislados”, expresó el poblador.

Asimismo, denunció que en reiteradas ocasiones solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el asfaltado del tramo y también pidieron a la comuna local la reparación del camino, pero hasta ahora no recibieron respuestas favorables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los vecinos afirmaron que constantemente camiones cargados con mercaderías y productos frutihortícolas quedan atascados en el barro, ocasionando importantes pérdidas económicas para las familias campesinas.

Señalaron, además, que docentes, estudiantes y trabajadores también se ven gravemente afectados por el pésimo estado del camino, lo que genera inconvenientes en el acceso a la educación, la salud y otras necesidades básicas.

Los pobladores exigen una rápida intervención de las autoridades para contar con un acceso vial en condiciones y dejar de vivir aislados cada vez que se registran lluvias en la zona.

Comuna asiste periódicamente, afirma intendente

Por su parte, el intendente de San Joaquín, Javier Palacios (ANR), rechazó las denuncias de abandono y aseguró que la Municipalidad asiste periódicamente a las comunidades rurales de la zona.

El jefe comunal manifestó que constantemente se realizan trabajos de mantenimiento en los caminos vecinales para garantizar un tránsito más eficiente y permitir que los agricultores puedan trasladar y comercializar sus productos.

Agregó que existen grupos organizados que, según afirmó, buscan perjudicar tanto a la administración municipal como al Gobierno nacional mediante este tipo de denuncias.

Mencionó que la Municipalidad de San Joaquín realiza un importante esfuerzo para llegar a todas las compañías y asentamientos rurales del distrito, atendiendo las necesidades más urgentes de los pobladores.

Sin respuesta

Intentamos comunicarnos con el encargado de Transporte de la Gobernación de Caaguazú, Hugo Godoy, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. El titular de la Dirección de Comunicaciones del MOPC, Danny Corgo, tampoco respondió nuestras llamadas telefónicas.

Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a las quejas.