Un padre que entre telas, hilos y agujas, fue confeccionando el futuro de sus hijos en Carapeguá

Don José, quien reside en el barrio San Francisco de este municipio, lleva más de medio siglo dedicado a la confección de trajes para niños, jóvenes y adultos.

Afirma que un padre no solo educa con palabras, sino con el testimonio de una vida dedicada al trabajo y al esfuerzo.

Comentó que, con la sastrería levantó a su familia y educó a sus dos hijos. Sin embargo, a los 50 años decidió dar un paso que sorprendió a muchos. Con el propósito de motivar a sus hijos a culminar una carrera universitaria, terminó la secundaria en 2009 y, al año siguiente, ingresó a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), sede Carapeguá, donde en el 2015 se graduó como alumno distinguido en la carrera de Licenciatura en Gestión Pública.

Estudió para animar a sus hijos

Dijo que lo más emotivo fue que compartió las aulas y defendió su tesis junto con uno de sus hijos, Pablo Andrés Romero Maldonado (43), quien también culminó la misma carrera que su padre. Actualmente, su hijo se desempeña como responsable del Registro Civil de las Personas en este distrito.

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Posteriormente, su segundo hijo, Mario Hernán Romero Maldonado (35), obtuvo un título universitario en Ingeniería Agroindustrial y actualmente se desempeña como coordinador de dicha carrera en la facultad donde se graduaron todos ellos.

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Casado desde hace 35 años con Lucía Maldonado y padre de dos profesionales, Don José considera que la principal misión de un padre es educar con el ejemplo a sus hijos para que puedan valerse por sí mismos y desenvolverse en la vida sin depender de otros, expresó.

Convencido de que el estudio es la llave del progreso, afirma que el esfuerzo y la perseverancia son fundamentales para alcanzar los sueños. “Trabajando se puede estudiar para salir adelante, hoy día hay más facilidades”.

Agregó que tanto papá como los hijo deben tener una actitud positiva y procurar salir adelante porque el estudio también ayuda a los jóvenes a alejarse de los vicios”, sostuvo.

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Un oficio que persiste

A sus 70 años, Don José sigue atendiendo a sus clientes en su sastrería, oficio que abraza desde hace más de cinco décadas y que le permitió construir una familia basada en los valores del trabajo y la educación.

En este Día del Padre, la historia de Don José Del Carmen Romero se convierte en un ejemplo de superación, sacrificio y amor por la familia, demostrando que un padre no solo educa con palabras, sino con el testimonio de una vida dedicada al trabajo y al esfuerzo.