Espacios históricos de Asunción sobreviven en medio del olvido: así está la Plaza Constitución

Frente a la Comandancia de la Policía Nacional se ubica la Plaza Constitución, un sitio que rinde homenaje a la ratificación de la Independencia de nuestro país y donde fue construida una escultura que a la fecha tiene 153 años. Se trata del monumento a la Constitución Nacional de 1870, cuya columna se ve coronada con la estatua de la Libertad.

Lamentablemente, pese a su valor para la memoria histórica de los paraguayos, la ciudad que aloja este espacio es víctima de la desidia de quienes deberían velar por su conservación. Un recorrido de ABC TV permitió plasmar en imágenes el deterioro del lugar, donde se puede observar bancos rotos, agua acumulada en el suelo y espacios verdes poco cuidados.

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La plaza, que también alberga otras centenarias esculturas, funcionó en su momento como una suerte de campamento de damnificados tras un incendio que desplazó a cientos de familias que habitaban la Chacarita, así como personas que ocupaban sitios inundables y cada tanto se ubicaban en las plazas céntricas huyendo del agua.

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¿Cuál es la historia del monumento en la Plaza Constitución?

En entrevista con ABC años atrás, el historiador Herib Caballero relató que el 3 de febrero de 1873, siendo presidente de la Junta Administrativa de la Capital don Sinforiano Alcorta, se realizó la solemne inauguración del monumento diseñado por el ingeniero polaco Roberto Chodassiewiez. Es probable que la fecha de inauguración haya tenido algo que ver con la festividad de San Blas, patrono del Paraguay.

La piedra fundamental había sido colocada el 25 de noviembre de 1871, cuando se realizó la jura de la Constitución de 1870. El monumento está coronado con la escultura de La Libertad con la Constitución, dado que la Constitución de 1870 garantizaba los derechos liberales, que eran el anhelo de todos los que participaron en su elaboración, señaló el historiador.

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