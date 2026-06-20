Bello recaudó US$ 12 millones para calles, pero Asunción se hunde en sus baches

Entre enero y abril de 2026, los contribuyentes de Asunción pagaron a la Municipalidad G. 72.952 millones, equivalentes a más de US$ 12,1 millones, bajo el concepto específico de conservación de calles. Frente a esta millonaria recaudación, la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantiene una verdadera crisis vial que afecta a prácticamente toda la capital.

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El informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026 de la Municipalidad de Asunción registra un ingreso elevado de recursos durante el periodo inicial del presente ejercicio. Los ingresos en concepto de tributos alcanzaron G. 691.438 millones entre enero y abril. El rubro asignado al mantenimiento vial se posicionó como uno de los principales componentes de la recaudación.

La recaudación cuatrimestral en Asunción equivale al 65% de todo el año anterior

La cifra cobrada a los frentistas por el mantenimiento de calles, acumulada hasta el mes de abril, representa el 56,62% de todo el presupuesto anual que la Intendencia fijó en dicho concepto para todo el ejercicio 2026. Los datos oficiales muestran el nivel de cumplimiento directo por parte de los contribuyentes.

Además, la recaudación obtenida en el primer cuatrimestre supera proporcionalmente los registros del período fiscal anterior. Durante todo el año 2025, el cobro total por mantenimiento vial cerró en US$ 18,2 millones. Los ingresos de los primeros cuatro meses de 2026 ya equivalen a más del 65% de lo percibido en el año previo.

Disponibilidad financiera de la comuna no frena el deterioro vial en los barrios

Esta disponibilidad de recursos financieros en las cuentas municipales no se traduce en mejoras sobre la capa asfáltica. Las avenidas principales y las calles secundarias de Asunción registran deterioros estructurales de carácter crónico. Esta situación obliga a los conductores a realizar maniobras de desvío imprevistas en el tránsito diario.

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El deterioro de las calzadas genera un perjuicio económico para los propietarios de los rodados, debido a las costosas averías que genera circular por esas calles, en los sistemas de dirección, las cubiertas y los amortiguadores de los vehículos. A esto se suma el perjuicio en la calidad de vida de los propios frentistas de las calles en pésimo estado.

Intendencia de Bello prioriza a Gs. 230.000 millones para salarios antes que obras

La administración del intendente Luis Bello mantiene el mismo esquema de prioridades presupuestarias de la gestión de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Siempre en el primer cuatrimestre de este 2026, la gestión de Bello gastó en salarios más del doble de lo que recaudó en impuesto inmobiliario. Destinó más de US$ 38,3 millones a servicios personales La inversión física real en obras de uso público no alcanza los US$ 5 millones.

El gasto total ejecutado en obras públicas para la ciudad de Asunción resulta inferior a otros componentes administrativos. La intendencia destinó mayores recursos al pago exclusivo de bonificaciones para el funcionariado durante el mismo cuatrimestre. La distribución del presupuesto vigente prioriza el financiamiento de la estructura estatal sobre las mejoras urbanas.

Los ingresos por otros servicios municipales, como los relacionados al aseo urbano también muestran grandes contrastes, entre la elevada recaudación, frente al pésimo resultado. Por recolección de residuos ingresaron G. 52.191 millones, por limpieza G. 35.901 millones y por disposición final G. 37.660 millones. Estos rubros totalizan más de US$ 21 millones sin cambios visibles en la vía pública.

La herencia de Rodríguez: El desvío de Gs. 512.000 millones en bonos destruye las calles

La crisis vial actual tiene es herencia de la gestión del anterior intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). El exjefe comunal carga con la responsabilidad del monumental desvío de G. 512.000 millones provenientes de los bonos G8. Dichos fondos debieron financiar ocho proyectos de desagüe pluvial, que debieron traer alivio a los raudales que destruyen las calles de la capital. De los 8 proyectos que prometió con esos fondos, apenas se empezaron 4, de los cuales ninguno fue terminado.

Carlos Pereira, interventor de su gestión, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió estos fondos a salarios y otros gastos corrientes.

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Apurado por su inminente destitución y la presentación del contundente informe del interventor, Nenecho renunció en agosto. Tras su salida, la mayoría colorada en la Junta Municipal eligió a Luis Bello, quien como concejal y presidente de la Junta, formó parte de la mayoría cómplice que avaló toda su gestión.

En medio de la crisis, Bello promueve el denominado Plan Asu 400, orientado a la reparación de 400 cuadras de Asunción. El programa, según el propio intendente, recicla proyectos diseñados originalmente durante el periodo de Rodríguez. La ejecución de las obras opera actualmente con una cantidad declarada de 12 a 13 frentes simultáneos.

Elecciones municipales: ¿el tercer capítulo de la misma historia?

Tras las elecciones internas, con miras a las municipales del 4 de octubre, la propuesta electoral del Partido Colorado para la Intendencia de Asunción es Camilo Pérez, colorado cartista como Nenecho y como Bello. Para concejales de la oposición, como Humberto Blasco (PLRA), su candidatura representa el “tercer capítulo de la misma historia”.

La continuidad del modelo está garantizado con la lista de candidatos a concejales de la ANR está plagada de cuestionados directores y exdirectores municipales de la gestión de Nenecho y de Bello, además de concejales cómplices de su gestión. El propio exintendente Rodríguez intentó volver a la Junta Municipal, pero el voto castigo lo dejó afuera. La lista del PLRA también incluye a dos concejales cómplices de Nenecho.