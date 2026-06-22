Fiesta de San Juan del club Emiliano R. Fernández, suspendida por segunda vez en 74 años

A través de sus redes, el conocido club asunceno informó que “por circunstancias y limitaciones que hoy nos impiden realizar el evento de la manera que nuestra comunidad merece, este año la Tradicional Fiesta de San Juan del Club Emiliano R. Fernández hará una pausa”.

La organización expresó su dolor debido a que no se trata solo de una celebración tradicional paraguaya. “Estamos hablando de 74 años de historia, de recuerdos que viven en el corazón de nuestro barrio, de nuestros padres y abuelos que, con esfuerzo y amor, levantaron una tradición que logró atravesar el tiempo”, indica en el comunicado.

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Asegura que “a veces, incluso las tradiciones más queridas necesitan hacer una pausa para recordarnos cuánto significan”, sin mayores detalles sobre las causas.

Volverán en el 2027, promete el club

Resaltaron que guardan con cariño cada recuerdo vivido en la Tradicional Fiesta de San Juan del Club Emiliano R. Fernández. “Y aunque este año las puertas no se abran para celebrar como siempre, la llama que encendieron quienes nos precedieron sigue viva en cada vecino que ama este lugar. Esta no es una despedida. Es un hasta pronto”, enfatizan con la promesa de volver en el 2027.

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El club no brindó mayores detalles respecto al motivo de la cancelación, pese a los comentarios, pero garantizó que volverán en el 2027.

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“Con fe, esperanza y el deseo de volver a encontrarnos, esperamos que el próximo año podamos reunirnos nuevamente, más unidos y más fuertes, para seguir escribiendo juntos esta hermosa historia. Porque las tradiciones no viven en los eventos. Viven en las personas que las recuerdan, las valoran y las mantienen vivas en su corazón”, concluye el comunicado.

Las únicas veces en 74 años que este conocido club de Asunción no hizo su fiesta de San Juan fueron durante la pandemia, cuando el evento fue suspendido entre el 2020 y 2021. No obstante, la fiesta volvió en el 2022.