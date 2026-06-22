Habilitación vehicular: Caminera insta a renovar antes del 30 de junio para evitar multas más elevadas

Desde el 1 de julio del corriente, manejar con la habilitación vencida será sancionado con multa y los vehículos en infracción incluso serán sacados de circulación. La inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, recordó que la habilitación es el documento indispensable que certifica que el vehículo se encuentra apto y legalmente autorizado para transitar por la vía pública.

“Hasta el 30 de junio es el límite en donde el ciudadano puede circular con la habilitación vieja. Ya para el 1 de julio debe contar con la habilitación renovada”, enfatizó.

Ferreira aclaró que, si bien el límite general es a fin de mes, el calendario exacto y los requisitos como la Inspección Técnica Vehicular (ITV) dependen exclusivamente de cada autonomía municipal. “Debe acudir el ciudadano al municipio de su residencia para poder renovar”, acotó, señalando que hasta el momento no han recibido notificaciones oficiales sobre prórrogas por parte de las comunas.

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Retención de vehículos y multas más elevadas

La jefa de Relaciones Públicas explicó las consecuencias de circular en mora: la Patrulla Caminera procederá a la demora inmediata del vehículo, el cual será trasladado a los predios de la institución.

La infracción conlleva una multa de cinco jornales mínimos diarios. Sin embargo, Ferreira advirtió un detalle clave para el bolsillo de los contribuyentes: el impacto del reajuste del salario mínimo que entra en vigencia justamente el 1 de julio.

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Si es multado antes del 1 de julio (o por vencimientos previos como mayo), la sanción se calcula con el jornal actual (G. 111.502), totalizando G. 557.000. Si es multado a partir del 1 de julio, con el incremento del salario mínimo, la multa indexada al nuevo jornal ascenderá a G. 585.000 aproximadamente.

“Instamos a evitar el doble gasto. No da para hacer pagar la multa y posteriormente tener que ir a renovar la habilitación. Gastemos por uno nomás y no por los dos”, aconsejó la inspectora. Una vez abonada la multa en la Caminera, el infractor recibirá un margen de solo cinco días para acudir a su municipio a regularizar los papeles antes de volver a ser pasible de sanción.

Operativo retorno y recomendaciones

En otro momento de la entrevista, la inspectora Ferreira confirmó que los agentes de la Patrulla Caminera se encuentran desplegados a nivel país en puntos de alto flujo debido al feriado largo. Este lunes, el personal operativo se abocará a las tareas de regulación del tránsito para agilizar el “operativo retorno” hacia la capital.

Ante el pronóstico de pistas mojadas e inestabilidad climática, desde la institución recomiendan a los viajeros planificar el regreso para evitar la franja nocturna y extremar cuidados.

“La recomendación siempre es verificar el rodado antes de emprender el viaje: revisar las luces delanteras y traseras, los frenos y fluidos. Asimismo, instamos a respetar las velocidades permitidas, que en zona rural es de 110 km/h, pero que ante una pista mojada se debe reducir obligatoriamente para evitar siniestros de tránsito", concluyó la uniformada.

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