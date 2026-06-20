Asunción: La guía definitiva para renovar tu habilitación vehicular y evitar multas

Así como en los demás municipios del país, el calendario establecido por la Municipalidad de Asunción establece que el plazo para tramitar la habilitación de vehículos vence el próximo martes 30 de junio. Posterior a este límite rigen sanciones administrativas. Portar la precinta correspondiente resulta obligatorio para transitar por la vía pública de la capital y por las rutas del país.

En esta nota te contamos todo lo que necesitás saber para ponerte al día en Asunción, donde como parte del trámite es obligatoria la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Tener la habilitación actualizada, igual que el registro de conducir, evita costosas multas.

¿Dónde pagar la patente de rodados y hacer la ITV en Asunción?

Con el objetivo de evitar las largas filas, la municipalidad habilitó tres puntos de atención. La primera opción externa habilitada para el control mecánico y la liquidación del arancel es la empresa Ivesur. Su taller operativo se encuentra ubicado sobre la calle Salvador Bogado entre José Pappalardo, en el barrio Itay, donde los contribuyentes realizan de forma consecutiva la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y el pago correspondiente.

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Como segunda alternativa para esos trámites está la firma Coarco S.A.C.I., en su establecimiento de la calle Teniente Rolón Viera N° 2.760 casi Ecuador, en el barrio Vista Alegre. En este punto también se dispone de la posibilidad de realizar la ITV y de pagar los tributos.

En tanto, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, en el Bloque C del Palacete Municipal, situado en la avenida Mariscal López N° 5556 esquina Capitán Bueno, funciona de manera exclusiva para aquellos ciudadanos que poseen vehículos exonerados de los controles mecánicos físicos.

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Los tres centros de atención al público operan bajo un esquema horario unificado que abarca la semana laboral y el fin de semana. La atención rige de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 16:00, mientras que los sábados abren a las 07:30 y cierran a las 11:30.

¿Qué vehículos están exentos de la inspección técnica por año de fabricación?

La Inspección Técnica Vehicular es un requisito obligatorio en Asunción para obtener la habilitación, salvo en casos específicos, como los rodados fabricados en los últimos tres años. Así, este beneficio directo exime de las pruebas a los vehículos fabricados en los años 2024, 2025 y 2026.

Aquellos conductores que realicen el traslado de legajo desde cualquier otro municipio del territorio paraguayo hacia la capital del país tienen obligación, como todos, de realizar la ITV, pero acceden a incentivos administrativos. Al registrar el automotor por primera vez en Asunción, la ordenanza municipal concede el servicio de la ITV gratuita por un periodo de un año.

Costo de la habilitación vehicular en Asunción: ¿Cuánto se paga con la nueva ley?

El costo de la habilitación vehicular en Asunción se calcula bajo las normativas de la nueva Ley N° 7.459/2025, de Patente de Rodados. La tasa imponible disminuyó del anterior 0,5% al 0,3% actual sobre el valor fiscal fijado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

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El valor imponible como el cálculo del costo del tributo puede ser consultado por los ciudadanos aquí, en el portal de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Aumento de la multa por habilitación vencida: nuevo jornal mínimo rige a partir de julio

La sanción legal por circular por la vía pública sin la habilitación al día equivale a un total de cuatro jornales mínimos. Hasta el cierre del mes de junio, o sea, hasta este martes 30 de junio, dicho monto administrativo representa un pago de G. 446.008 debido al valor del jornal actual.

A partir del próximo 1 de julio, fecha de vencimiento de las habilitaciones, a partir de la cual la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción podrá aplicar multas a quienes tengan habilitación de 2025 vencida, también entrará en vigencia el nuevo ajuste del salario mínimo decretado por el Poder Ejecutivo.

Debido a este incremento legal, la penalización económica por carecer de la precinta al día ascenderá a G. 468.308 para los infractores.