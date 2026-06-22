Reportan tránsito fluido sobre la Ruta PY02

El responsable señaló que tanto en la zona del desvío a San Bernardino como en el peaje de Ypacaraí no se observa aún una gran cantidad de vehículos circulando en dirección a Asunción, por lo que el desplazamiento se desarrolla con normalidad y sin mayores inconvenientes para los conductores.

Cardozo explicó que en el puesto de peaje se encuentran habilitadas cinco casetas en sentido interior-capital y tres casetas en sentido capital-interior, una medida adoptada para agilizar el paso de los vehículos y evitar la formación de largas filas en los puntos de mayor circulación.

Asimismo, indicó que agentes de la Patrulla Caminera mantienen una cobertura permanente en los semáforos de la ciudad de Ypacaraí y en otros sectores considerados estratégicos, especialmente en el tramo que conecta con la ciudad de Itauguá, donde habitualmente se registra una importante afluencia vehicular durante jornadas de retorno.

“Hasta el momento son pocos los vehículos que se están dirigiendo hacia la capital del país”, manifestó Cardozo, quien agregó que la institución continúa monitoreando de cerca el comportamiento del tránsito para adoptar medidas en caso de que aumente el flujo vehicular durante las próximas horas.

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Agentes deplegados en distintos puntos

El jefe caminero destacó además que los agentes se encuentran desplegados en distintos puntos de la ruta para brindar asistencia a los automovilistas, ordenar la circulación y responder ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en el trayecto.

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Finalmente, las autoridades instaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, evitar maniobras imprudentes y no conducir bajo los efectos del alcohol. Recordaron que la prudencia y el respeto a las normas de tránsito son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro para todos los usuarios de la Ruta PY02.

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