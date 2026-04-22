APP para duplicar la ruta PY01: consorcio ya opera el peaje de Itá y ejecuta trabajos iniciales

El Consorcio Rutas del Mercosur, integrado por ALYA Construtora SA (Brasil), SEMISA Infraestructura SA (Argentina) y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA, ya comenzó a operar la estación de peaje de Itá, en el marco del contrato para la duplicación y mejoramiento de la ruta PY01, en el tramo comprendido entre Cuatro Mojones y Quiindy.

La información fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, tras la firma del contrato bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), que se constituye en la segunda obra adjudicada bajo este esquema, luego de la duplicación de la ruta PY02.

La ejecución del proyecto está a cargo de la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas Mercosur, representada por Paul Emile Sarubbi Corina.

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Operación del peaje desde el 5 de abril: Por ahora tarifas no tendrán variaciones

La coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, Rocío Calmejane, explicó que “el 5 de enero de 2026 fue suscrito el contrato de Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, desde esa fecha la operación transitoria se encuentra a cargo del consorcio adjudicado”.

En ese contexto, añadió que “a partir del 5 de abril de 2026 la estación de peaje de Itá es operada por el citado consorcio”.

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No obstante, aclaró que el rol del consorcio es exclusivamente operativo. “El rol que cumple el consorcio adjudicado en la estación de peaje es de gestión operativa, lo que implica que la recaudación íntegramente es depositada en un fideicomiso administrado por el MEF y supervisado por el MOPC, de acuerdo con lo previsto en el contrato”, detalló.

Justamente, las recaudaciones serán depositadas en un fideicomiso que se creará exclusivamente para esta obra, donde también se canalizarán los aportes estatales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales con la contratista.

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Asimismo, la funcionaria resaltó que este cambio no implica variaciones para los usuarios. “Es importante enfatizar que esta operación no implica ningún reajuste en la tarifa del peaje, manteniéndose el mismo valor vigente hasta la fecha”, aseguró.

En cuanto a la infraestructura, el contrato contempla mejoras en el puesto actual y la construcción de uno nuevo. “El contrato prevé la construcción de un nuevo y moderno puesto de peaje el cual reemplazará al existente; hasta tanto, el puesto actual fue mejorado mediante la incorporación de nuevos equipos en el marco de la etapa de operación transitoria”, indicó.

Trabajos en marcha mientras se espera el financiamiento

El proyecto de la ruta PY01 contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, con una inversión estimada de US$ 428 millones. El consorcio adjudicado deberá gestionar el financiamiento en el mercado nacional e internacional, para lo cual dispone de un plazo de 17 meses. Además, el contrato incluye el mantenimiento de la vía durante los 30 años de concesión.

Mientras avanza ese proceso, el contrato establece una serie de tareas obligatorias. “Desde la firma del contrato (05/01/26) la SOE debe avanzar en las actividades preparatorias necesarias para el desarrollo del proyecto. Esto incluye el desarrollo de la ingeniería y diseño, la elaboración y tramitación de estudios ambientales y sociales, la obtención de la licencia ambiental, la gestión de permisos y la ejecución de procesos como la liberación de la franja de dominio, que abarca censos, catastro y relacionamiento con las comunidades afectadas”, explicó Calmejane.

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Aseguró que “estas actividades se encuentran en plena ejecución”.

En paralelo, la empresa ya ejecuta tareas sobre la infraestructura existente. “El contrato contempla una fase de operación transitoria sobre la infraestructura existente, la cual se encuentra en plena ejecución desde el 05/01/26”, señaló.

Entre los trabajos que se realizan actualmente se incluyen bacheos, mantenimiento y reposición de señalización, limpieza de la franja de dominio, así como la conservación de condiciones mínimas de seguridad.

También se ejecutan servicios de asistencia a usuarios, como atención de incidentes y accidentes, provisión de grúas, balizamiento, atención de emergencias con ambulancias y recorridos preventivos permanentes mediante móviles de patrulla.

Finalmente, la funcionaria precisó que algunas obras deben iniciarse antes del cierre financiero. “El contrato establece que los tramos 1.1 y 1.3 se iniciarán antes del cierre financiero (agosto y diciembre de 2026, respectivamente), siempre que cuenten con las aprobaciones técnicas, ambientales y de liberación de franja exigidas”, concluyó.