San Juan: el tradicional muñeco para el Judas Kái gana protagonismo en Luque

El Judas Kái marca presencia en los centro comerciales. Esto se debe al inicio de la temporada de la tradicional fiesta de San Juan que ya se celebra en los distintos puntos del país. El muñeco es uno de los elementos más representativos dentro de la celebración de las festividades de juanianas.

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En el comercial local “La Luqueñita“, situado sobre la calle Benigno González entre 14 de Mayo y Cerro Corá, en el centro de Luque, se exhiben decenas de muñecos confeccionados especialmente para ser quemados durante las celebraciones. La tradición consiste en encender fuego al Judas Kái como símbolo de rechazo a las malas acciones atribuidas a las personas que representa.

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Los muñecos son elaborados con prendas y trapos viejos colocados en camisas y pantalones usados. Aunque las artesanas confeccionan los rostros y la estructura de los personajes, son los propios compradores quienes finalmente los bautizan con los nombres de políticos, figuras públicas o personajes de la farándula que generan rechazo popular.

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Carmen Benítez, comerciante que se dedica desde hace años a la fabricación y comercialización de Judas Kái, explicó que prefieren vender los muñecos sin nombres para evitar inconvenientes.

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“Por una cuestión de no tener represalias por parte de nadie preferimos no ponerles nombre a nuestro Judas Kái, pero la gente es muy ingeniosa y ya viene con un nombre en mente hasta el local", comentó.

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Los precios de los muñecos varían de acuerdo con el tamaño y la cantidad de petardos incorporados. Los modelos básicos cuestan desde G. 230.000, mientras que los reforzados alcanzan los G. 400.000.

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Además de los Judas Kái, en el establecimiento también se comercializan otros elementos tradicionales de la fiesta de San Juan, como los cántaros para el juego del kambuchi jejoká a G. 40.000, las pelotas de trapo para la Pelota Tatá a razón de tres unidades por G. 25.000, y el Toro Kandil por G. 180.000.

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Benítez señaló que este año preparó más de 200 muñecos para atender la demanda propia de la temporada. Indicó que entre sus principales clientes se encuentran instituciones educativas, empresas privadas y comisiones vecinales que organizan las tradicionales fiestas sanjuaninas.

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Los interesados pueden realizar pedidos a través de llamadas o mensajes de WhatsApp al (0982) 501 710. El horario de atención es de lunes a sábados de 08:00 a 19:00 y los domingos hasta el mediodía. Asimismo, el local realiza envíos a distintos puntos del país.