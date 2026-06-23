Alcantarillado en Tape Tuja: MOPC anuncia paso alternado por obras el fin de semana

La avenida Elizardo Aquino, popularmente conocida como Tape Tuja y denominada Corredor Vial Las Residentas, tendrá un reordenamiento temporal del tránsito durante el fin de semana del sábado 27 al domingo 28 de junio de 2026, debido a trabajos continuos de cruce de alcantarilla en el sector del puente Abay, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las tareas, según la comunicación oficial, están sujetas a las condiciones climáticas y contarán con el acompañamiento operativo de la Patrulla Caminera, que brindará apoyo al control vehicular en la zona intervenida.

Sin desvíos, pero con media calzada: así se moverán los vehículos

A diferencia de otras obras viales que obligan a abandonar el trazado principal, el MOPC indica que no se implementarán desvíos que saquen a los conductores del corredor. Sin embargo, el tránsito sí se verá afectado en el área puntual de trabajo mediante un esquema de circulación alternada por media calzada.

En la práctica, esto significa que los vehículos seguirán transitando por la avenida, pero utilizando primero un carril y luego el otro, conforme avance la intervención y según las instrucciones del personal responsable del ordenamiento vial en el lugar.

La recomendación oficial es conducir con precaución, respetar la señalización instalada y prever tiempo adicional para los traslados, considerando que el cuello de botella se concentrará en el tramo inmediato al punto de obra.

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Ejecución y financiamiento del proyecto

Las tareas son ejecutadas por la firma contratista Benito Roggio e Hijos S.A. y cuentan con financiamiento de la Fundación Parque Tecnológico Itaipu – Paraguay (PTI-PY).

La iniciativa había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó en su momento el MOPC. Sin embargo, la institución comunicó que la inversión asciende a G. 166.960 millones, lo que representa un incremento de G. 33.387 millones (unos US$ 5,6 millones al cambio actual), equivalente a aproximadamente un 25% respecto del monto inicialmente adjudicado.

Para consultas relacionadas con el avance del proyecto, se encuentra habilitada la línea telefónica 0985 203 381, informa la cartera de obras.

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