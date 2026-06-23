Nacionales
23 de junio de 2026 a la - 10:05

Atención, conductores: caída de árbol complica el tránsito en zona del Mercado 4

Dos trabajadores en ropa de trabajo limpian ramas caídas en una calle con un edificio de apartamentos al fondo.
Trabajadores realizan limpieza en la calle Lomas Valentinas tras la caída del árbol de LapachoGentileza

Un árbol de lapacho cayó a primeras horas de este martes sobre la calle Lomas Valentinas, en inmediaciones del Mercado 4, generando un gran congestionamiento de los tramos adyacentes. Funcionarios municipales continúan trabajando en el despeje total, por lo que a esta hora la circulación en la zona sigue siendo lenta.

Por ABC Color

Funcionarios de Servicio Urbano de la Municipalidad de Asunción trabajan sobre la calle Lomas Valentinas, donde a tempranas horas de este martes, un frondoso árbol de tajy (lapacho) que prácticamente cruzaba dicha arteria se desprendió del suelo y cayó parcialmente, afectando a una vivienda.

Tres hombres, uno con abrigo oscuro usando motosierra, evalúan un árbol caído en una calle urbana, rodeados de ramas y una escalera.
Funcionarios municipales trabajan en la remoción de un árbol caído en Lomas Valentinas.

Al tratarse de una zona de alta concurrencia, el tránsito de vehículos se ve afectado tanto en este tramo como en las demás calles que son usadas para desplazarse hacia el populoso Mercado 4 y hacia el microcentro de la ciudad.

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Hombre con abrigo oscuro y pantalones verdes, podando árbol con motosierra en una calle con paredes grises y azul claro.
Funcionario de Aseo Urbano poda las ramas del árbol caído en la calle Lomas Valentinas de Asunción

A esta hora, el personal municipal continúa trabajando en el corte de las ramas del añoso árbol, cuya caída afortunadamente no causó daños mayores, más allá de la interrupción de la circulación vehicular sobre esta calle.

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