Atención, conductores: caída de árbol complica el tránsito en zona del Mercado 4

Funcionarios de Servicio Urbano de la Municipalidad de Asunción trabajan sobre la calle Lomas Valentinas, donde a tempranas horas de este martes, un frondoso árbol de tajy (lapacho) que prácticamente cruzaba dicha arteria se desprendió del suelo y cayó parcialmente, afectando a una vivienda.

Al tratarse de una zona de alta concurrencia, el tránsito de vehículos se ve afectado tanto en este tramo como en las demás calles que son usadas para desplazarse hacia el populoso Mercado 4 y hacia el microcentro de la ciudad.

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A esta hora, el personal municipal continúa trabajando en el corte de las ramas del añoso árbol, cuya caída afortunadamente no causó daños mayores, más allá de la interrupción de la circulación vehicular sobre esta calle.

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