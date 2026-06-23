Carapeguá en una fría madrugada: leve escarcha cubrió campos y zonas descampadas

La leve escarcha se hizo notar principalmente en áreas abiertas y sectores rurales. Posteriormente comenzó a soplar un viento sur que, si bien estuvo acompañado por un gradual aumento de la temperatura, hizo que la sensación térmica se mantuviera baja las primeras horas de la mañana.

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Ante el descenso de temperatura, algunos productores locales tomaron medidas preventivas para proteger sus siembras. Otros consideraron que la elevada humedad presente en el suelo contribuyó a amortiguar los efectos del fenómeno.

“La tierra tiene mucha humedad y eso amortigua. La escarcha no fue aún intensa; con un riego tempranero no va a perjudicar los cultivos”, señaló Alejandro Ramírez, productor de la compañía Aguai’y.

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Sin embargo, indicó que se mantienen atentos a las condiciones climáticas para prepararse y mitigar cualquier evento de helada o escarcha de mayor intensidad que pudiera registrarse en los próximos días en esta parte del país.