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23 de junio de 2026 a la - 07:27

Carapeguá en una fría madrugada: leve escarcha cubrió campos y zonas descampadas

CARAPEGUÁ. Una temperatura mínima de 3 grados registrada alrededor de las 04:00 dejó una leve escarcha sobre campos y zonas descampadas de este distrito del departamento de Paraguarí. El fenómeno fue visible desde tempranas horas: una fina capa blanquecina se extendía sobre pastizales, cultivos y tejados, ofreciendo una típica postal invernal.

Por Emilce Ramírez

La leve escarcha se hizo notar principalmente en áreas abiertas y sectores rurales. Posteriormente comenzó a soplar un viento sur que, si bien estuvo acompañado por un gradual aumento de la temperatura, hizo que la sensación térmica se mantuviera baja las primeras horas de la mañana.

Leve escarcha cubrió campos y pastizales de Carapeguá durante la madrugada.
Leve escarcha cubrió campos y pastizales de Carapeguá durante la madrugada.

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Ante el descenso de temperatura, algunos productores locales tomaron medidas preventivas para proteger sus siembras. Otros consideraron que la elevada humedad presente en el suelo contribuyó a amortiguar los efectos del fenómeno.

“La tierra tiene mucha humedad y eso amortigua. La escarcha no fue aún intensa; con un riego tempranero no va a perjudicar los cultivos”, señaló Alejandro Ramírez, productor de la compañía Aguai’y.

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El frío de la madrugada dejó una postal invernal en Carapeguá.
El frío de la madrugada dejó una postal invernal en Carapeguá: hubo escarcha en sectores urbano y rural.

Sin embargo, indicó que se mantienen atentos a las condiciones climáticas para prepararse y mitigar cualquier evento de helada o escarcha de mayor intensidad que pudiera registrarse en los próximos días en esta parte del país.