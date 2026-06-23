Concurso de asistente fiscal: ¿cuántos funcionarios están habilitados?

Para este sábado 27 de junio de 2026 se prevé la realización del examen de conocimientos generales en el marco del Concurso Interno Institucional para acceder al cargo de asistente fiscal.

Asimismo, la prueba se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Además, la convocatoria está prevista para las 07:00; la acreditación para las 07:30 y que el inicio de la evaluación está marcado para las 08:00.

Los funcionarios habilitados

Al respecto, el Ministerio Pública recuerda que se encuentran habilitados 390 funcionarios “quienes reúnen todos los requisitos documentales para la realización de la evaluación”.

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