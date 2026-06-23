Insisten con vacunación y piden no caer en la desinformación, principal motivo de rechazo a la inmunización

Desde la Dirección de Meteorología indicaron que desde hoy y durante toda esta semana prevalecerá el frío en todo el país, considerando el ingreso del invierno el fin de semana.

Estas condiciones climáticas potencian el aumento del contagio de las enfermedades respiratorias, lo que se suma a la poca afluencia a los centros vacunatorios a fin de inmunizarse contra enfermedades como la influenza.

Desde la XVIII Región Sanitaria del MSP indicaron que cuentan con 30.000 vacunas en el vacunatorio ubicado en la sede del ministerio, como así también en todos los centros hospitalarios y de salud distribuidos en el país.

“Lo que es Capital tenemos poca cobertura ya en este tiempo. Nosotros necesitamos que la gente se acerque y se vacune, nosotros tenemos 30.000 dosis todavía disponibles en Capital que es contra la influenza, tenemos también dosis contra la neumonía, que es para mayores de 60 años y gente con patologías específicas”, indicó la licenciada Rocío Aranda.

Lea más: ¿Cuántas muertes por influenza ha habido en Paraguay este año?

Hay vacuna, pero la gente no acude a los centros

La encargada de la vacunación en Capital insistió en que hay la vacuna, por lo que pide a la gente que se acerque, incluso quienes se engriparon, aunque deben esperar unos días para recuperarse, pero luego deben vacunarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que todos los centros de vacunación, distribuidos tanto en los hospitales de cabecera, como San Pablo, Trinidad, Loma Pyta y Barrio Obrero, como los centros de salud de los barrios, abren de lunes a lunes de 7:00 a 17:00 y cuentan con las vacunas.

“132.285 aplicados ya tenemos y tenemos en stock 30.000. Tenemos muchas todavía, vacunas hay, excusa para vacunarse con la cantidad de dosis no tienen, deben acercarse y vacunarse, tenemos las dosis acá disponible y en todos los servicios que son de Capital. Acá en el vacunatorio regional y en los hospitales, de lunes a lunes de 7:00 a 17:00″, precisó.

Contó que cuando acudió recientemente a un centro de salud, vio muchísima gente con cuadros respiratorios, por lo que realizó un sondeo rápido en el que le respondieron la mayoría que no se vacunaron, principalmente por la desinformación que corre en internet.

Lea más: Hospital Pediátrico: alerta por el aumento de casos graves de influenza

“Yo me acerqué y les pregunté si se vacunaron, me dijeron que no se vacunaron porque tienen miedo, porque muchas cosas salen de internet y demás cosas. La gente no tiene que creer eso y tiene que acercar a vacunarse. Está más que demostrado ahora con todos los casos que hay que la vacuna ayuda; no es que no te vas a engripar, pero te vas a engripar levemente”, comentó.

Padres se resisten a vacunar a sus hijos

Recordó que se pueden vacunar los niños desde los seis meses de edad y que no existe límite de edad para vacunarse, pero que pese a eso, muchas personas se resisten a que sus hijos se vacunen.

“Tenemos muchos rechazos de la gente que tiene hijos chicos. El motivo: no saben excusarse bien por el motivo. Tenemos acá la vacuna y hay niños con influenza en las escuelas y es porque no están vacunados, o sea, como digo, no es que no le va a agarrar la enfermedad; le va a agarrar más leve y no se van a internar”, concluyó.