Hospital Pediátrico: alerta por el aumento de casos graves de influenza

El Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu registra en las últimas semanas un importante incremento de pacientes con afecciones respiratorias que requieren internación e incluso el ingreso a cuidados intensivos.

El director general de la institución, Dr. Héctor Castro, insistió en la importancia de la vacunación para prevenir cuadros graves, internaciones y fallecimientos.

Lea más: Pacientes pediátricos son llevados a otros centros en ambulancias por avería del tomógrafo en el Acosta Ñu

Actualmente, alrededor del 50 % de las consultas corresponden a cuadros de influenza, situación que también se refleja en las unidades de terapia intensiva.

“El común denominador de la mayoría de los pacientes internados por cuadros respiratorios graves es que no cuentan con la vacuna contra la influenza”, señaló el profesional, al destacar la necesidad de fortalecer la inmunización en los grupos más vulnerables.

Lea más: Luz Daniela enfrenta dura batalla contra el cáncer y su madre pide ayuda solidaria

Castro explicó que el principal objetivo de la vacuna es evitar las complicaciones severas de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, aclaró que la inmunización no impide totalmente el contagio del virus, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar formas graves.

Lea más: Bianca Sofía enfrenta delicado estado de salud y urge un trasplante de corazón pediátrico

La recomendación sanitaria está dirigida especialmente a los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades de base, quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones derivadas de la influenza.

El médico recordó, además, que la vacunación forma parte de un conjunto de medidas preventivas que deben aplicarse de manera complementaria.

Lea más: Niño con peritonitis aguda no pudo ser operado en el Hospital de Luque por falta de cirujano pediátrico

Entre ellas mencionó el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, el reposo ante la presencia de síntomas respiratorios y el uso de tapabocas en espacios cerrados cuando se presentan signos de enfermedad.

“Insistimos en la vacunación porque observamos que la mayoría de quienes requieren internación no estaban vacunados”, remarcó.

Lea más: El tiempo corre para Bianca: su familia pide un “sí” a la donación de órganos pediátricos

El director del hospital señaló que lo ideal es recibir la vacuna antes del periodo de mayor circulación viral, que generalmente se registra a partir de abril.

No obstante, enfatizó que aún es oportuno inmunizarse, ya que la temporada de influenza suele extenderse hasta los meses de septiembre y octubre.

Lea más: “Burocracia mata pacientes”: se recrudecen carencias en el Hospital Acosta Ñu

Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para acceder a la vacuna disponible en los servicios de salud y reforzar las medidas de prevención ante el aumento de las enfermedades respiratorias registrado durante esta época del año.