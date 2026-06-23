Jubilados municipales suspenden manifestación prevista para este martes

A través de un comunicado, la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales (Ajupem) informó la suspensión de la convocatoria que estaba prevista para las 09:00 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
“Está suspendida la manifestación de las 09:00 frente a la Caja de Jubilados y Pensionados Municipales, cuyo lema era: ‘Tenemos derechos de cobrar todos en tiempo y forma sin discriminación igualmente a todos’”, refiere su comunicado.
Alberto Benavides, vocero de la Asociación, explicó que la suspensión responde a la baja convocatoria que se esperaba debido a las condiciones climáticas previstas para este martes.
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Frío afecta la convocatoria de los jubilados
Indicó que las bajas temperaturas podrían afectar a los jubilados, considerando que se trata de un sector etario más vulnerable al frío intenso.
“Es que la convocatoria no sería masiva por causa de que somos muchos vulnerables y la baja temperatura no permite exponernos”, refirió.
Pese a la suspensión de la movilización, el reclamo de los jubilados municipales continúa. Desde hace varios meses vienen denunciando retrasos en el cobro de sus haberes.