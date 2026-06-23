Nacionales
23 de junio de 2026 a la - 08:37

Jubilados municipales suspenden manifestación prevista para este martes

Día del Trabajador: jubilados municipales denuncian que llevan tres meses sin cobrar
Jubilados municipales durante una de las tantas protestas llevadas a cabo para exigir el pago de sus haberes.

Ante las bajas temperaturas previstas para esta mañana, la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales decidió suspender la movilización que debía realizarse frente a la Caja Municipal.

Por ABC Color

A través de un comunicado, la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales (Ajupem) informó la suspensión de la convocatoria que estaba prevista para las 09:00 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

“Está suspendida la manifestación de las 09:00 frente a la Caja de Jubilados y Pensionados Municipales, cuyo lema era: ‘Tenemos derechos de cobrar todos en tiempo y forma sin discriminación igualmente a todos’”, refiere su comunicado.

Alberto Benavides, vocero de la Asociación, explicó que la suspensión responde a la baja convocatoria que se esperaba debido a las condiciones climáticas previstas para este martes.

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Frío afecta la convocatoria de los jubilados

Indicó que las bajas temperaturas podrían afectar a los jubilados, considerando que se trata de un sector etario más vulnerable al frío intenso.

“Es que la convocatoria no sería masiva por causa de que somos muchos vulnerables y la baja temperatura no permite exponernos”, refirió.

Pese a la suspensión de la movilización, el reclamo de los jubilados municipales continúa. Desde hace varios meses vienen denunciando retrasos en el cobro de sus haberes.