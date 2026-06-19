Virus respiratorio: aumenta cifra de muertos sin vacunas

La actualización del reporte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), publicado esta tarde, revela un incremento sostenido en la circulación de virus respiratorios en el país. Según datos oficiales, en la última semana epidemiológica se contabilizaron 10.581 consultas por enfermedades tipo influenza (ETI), alcanzando un total de 39.546 atenciones en la última semana analizada.

La mayor preocupación del incremento de casos a nivel país, está relacionada a la cantidad de muertes de pacientes que no estaban vacunados, según se indica en el informe de la fecha.

Un llamado urgente a la vacunación

El dato más relevante del último informe radica en la mortalidad de las personas afectadas por estas afecciones. En el último mes, se confirmaron 25 fallecimientos asociados a virus respiratorios, de los que tres corresponderían a los últimos siete días. Ninguno de los pacientes fallecidos contaba con la vacuna antigripal correspondiente a la temporada 2026.

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Desde el Ministerio de Salud recalcan que la vacuna contra la influenza reduce drásticamente el riesgo de complicaciones graves y mortalidad. Asimismo, recordaron que la protección efectiva se alcanza dos semanas después de la aplicación del biológico.

Situación hospitalaria por virus respiratorio

El reporte menciona 1.572 personas hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas (IRAG) en las últimas cuatro semanas, de las cuales el 18% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos.

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Aunque las cifras se mantienen dentro de la curva epidémica esperada para esta época del año, el informe resalta que la distribución por edades muestra una carga importante en sectores vulnerables:

Adultos mayores: 26% de los internados.

Franja de 5 a 19 años: 21% de los internados.

Menores de 2 años: 19% de los internados.

Los patógenos detectados con mayor frecuencia en los pacientes hospitalizados son el Rhinovirus, la Influenza A (H3N2) y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

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Ante este panorama, la cartera sanitaria insiste en la aplicación de medidas básicas de control para mitigar la propagación de los virus como el uso de mascarilla, higiene de manos y aislamiento responsable.

El Ministerio de Salud recuerda que la vacunas contra la influenza y el virus sincitial, destinado específicamente a recién nacidos y menores de un año con factores de riesgo, siguen disponibles en los vacunatorios de todo el país.