Proyecto de divorcio exprés: Senado se prepara para aprobar modificaciones

El denominado “Divorcio Exprés” es un proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso de Paraguay que busca modificar el artículo 5 de la Ley N° 45/91. Su objetivo principal es simplificar, abaratar y acelerar el proceso de divorcio por mutuo consentimiento.

Eduardo Nakayama, uno de los senadores que acompañó la propuesta de esta ley, indicó que con las modificaciones de legislación el oficialismo estaría de acuerdo.

“En realidad no es solamente cortar los plazos, sino también simplificar el proceso. Sabemos que hoy se requiere de la intervención de profesionales abogados para poder llevar adelante y a partir de ahora, con este proyecto de ley, se va a prescindir de eso cuando hay mutuo consentimiento”, explicó el legislador.

Seguido agregó: “Eso se aprobó ya con modificaciones esta mañana en la Comisión de Legislación y con eso tendría el apoyo de los demás colegas para que pueda ser aprobado mañana la sesión legislativa”.

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Ante la consulta sobre las correcciones que se hicieron, indicó que fueron correcciones técnicas de la técnica legislativa. “Había varias cosas que teníamos que retocar del proyecto original, que estaba previsto porque no sé por qué no se giró en su momento para la Comisión de Legislación. Sí a Niñez y Adolescencia, también a la Comisión de Equidad y Género”.

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“Con esas correcciones tenemos el compromiso, digamos, de los colegas de la bancada oficialista que también van a compartir y de esta manera se tiene lo que se busca con el proyecto, que es dar mayor celeridad a los procesos de divorcio”, expresó Nakayama.

Para finalizar, el senador sostuvo que mucha gente se separa, pero no se divorcia legalmente porque la barrera que encuentran siempre es la económica. “Nadie te va a trabajar por menos de 3, 4 millones. De hecho el promedio está entre 4 y 8 millones lo que cuesta un divorcio hoy día”.