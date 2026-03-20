Crisis de la basura tumba al segundo director de Servicios Urbanos de Bello

Armando Becvort dejó de ser director de Servicios Urbanos y se convirtió en el segundo encargado de esa dependencia en ser tumbado por la crisis del servicio de recolección de basuras en los casi 7 meses de gestión del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR- carlista).

La noticia fue confirmada por el mismo intendente, quien dijo a ABC que designó a Máximo Medina, su actual jefe de Gabinete, como director interino. Becvort había asumido el cargo en octubre del año pasado, en reemplazo de Michel Gaona.

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“También realicé cambios en el Departamento de Áreas Verdes y confirmé una decisión que había tomado hace un par de meses respecto a la recolección domiciliaria”, dijo Bello.

“En Áreas Verdes designé al ingeniero agrónomo Ramón Mendoza, con especialidad en arbolado urbano. Y en el Departamento de Recolección confirmé a una mujer, Domitila Benítez”, agregó el intendente.

Compra directa

El cambio en el Gabinete de Bello se dió pocos días después de que su gestión oficializara el llamado para la compra directa de 11 camiones recolectores de basura. La millonaria operación de G. 15.858 millones se realiza eludiendo el control de la Junta Municipal. El Ejecutivo invoca una “urgencia impostergable” para evitar un inminente colapso en la limpieza urbana.

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La convocatoria genera polémica debido a que el intendente afirmó recientemente tener la flota activa. El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció un proceso “opaco”e innecesario dado que existen contratos de alquiler vigentes. Criticó tambén la falta de transparencia y la ausencia de un debate público sobre este gasto multimillonario.

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Desde el inicio de la gestión actual, la capital atraviesa una crisis ambiental marcada por vertederos en diversos barrios. Zonas críticas como la Costanera Norte muestran una acumulación dantesca de escombros y desperdicios. Los olores nauseabundos y focos de insalubridad afectan áreas recreativas y cercanías de arroyos urbanos.

Sitios como Tablada Nueva recayeron en el abandono tras operativos de limpieza insuficientes. La falta de vigilancia permanente permite que motocarros y vehículos descarguen residuos sin control. Este escenario de degradación urbana es el telón de fondo de la cuestionada compra de equipos.

Ciudadanía cansada

Hartos de la inacción de la Municipalidad de Asunción, vecinos capitalinos decidieron intervenir ante la proliferación de vertederos irregulares. Pobladores del barrio Bernardino Caballero, por ejemplo, optaron por actuar con recursos propios paara recuperar los espacios públicos que la desidia administrativa les arrebató progresivamente durante los últimos años.

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En la esquina de Cerro Corá y Rodó, residentes instalaron vallas físicas para impedir la descarga ilegal de diversos residuos. Además, colocaron pasacalles advirtiendo que los infractores serán filmados y denunciados. Estas medidas defensivas replican las de vecinos del centro, en el cruce de las calles México y Manuel Domínguez.

Vecinos del barrio Pettirossi denunciaron días atrás que funcionarios de Aseo Urbano son quienes forman estos basurales en la ciudad. Los denunciantes captaron a barrenderos municipales arrojando desperdicios en veredas y en la transitada calle Ana Díaz.

Proselitismo en plena crisis

Semanas atrás, el intendente Luis Bello, Armando Becvort, ahora exdirector general, y altos mandos de Servicios Urbanos asistieron a un acto proselitista del candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista), en pleno horario laboral y mientras la capital colapsa bajo la inmundicia.

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Esta desidia contrasta con los altos salarios de los directivos denunciados, quienes prefieren priorizar la campaña electoral. Becvort intentó justificar su presencia alegando que solicitó vacaciones para acudir al encuentro organizado por la Coordinadora de Aseo Urbano.