El día más frío del año ofrecieron gastronomía tradicional de San Juan en la Gobernación

Por tercer año consecutivo se desarrolló el Sanjuanazo de la Gobernación de Itapúa, caracterizado por ser una feria gastronómica de comidas típicas de la época. La celebración tuvo lugar en la explanada de la institución.

La actividad destacó por ser una feria de la gastronomía tradicional de esta época en nuestro país. Una decena de feriantes de los distritos del Área Metropolitana de Encarnación ofertaron comidas típicas desde las 8:00 hasta el mediodía de este 24 de junio.

La secretaria de Turismo de la Gobernación, Verónica Stefani, detalló que “la finalidad de este evento es mantener nuestras tradiciones”.

Durante el evento se presentó el coro de la Gobernación, como también el ballet, para amenizar la fiesta a son de música tradicional.

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Gastronomía como protagonista

El atractivo principal fue la oferta de la gastronomía típica en un horario matutino, a diferencia de la tradicional fiesta que se celebra de noche.

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La festividad se caracteriza por su gastronomía típica de invierno, a base de almidón, maíz y mandioca, ofreciendo delicias como el mbeju, el pastel mandi’o, pajagua mascada, la chipa asador y la butifarra.

Además, entre lo más demandado estuvieron los menú a base de pescado, ofertado por feriantes de Nueva Alborada. El plato principal fue la milanesa de pescado.