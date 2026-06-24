Nacionales
24 de junio de 2026 a la - 12:28

El día más frío del año ofrecieron gastronomía tradicional de San Juan en la Gobernación

Carpas de colores en la Gobernación de Itapúa, con personas interactuando y ofreciendo comidas típicas en un ambiente festivo.
El Sanjuanazo de la Gobernación de Itapúa congregó feriantes y visitantes en la explanada institucional durante la mañana del 24 de junio.Sergio González

El Sanjuanazo de la Gobernación de Itapúa se realizó por tercer año consecutivo en la mañana de este miércoles 24 de junio. La jornada más fría del año destacó la disponibilidad de las deliciosas comidas típicas de la época.

Por Sergio González

Por tercer año consecutivo se desarrolló el Sanjuanazo de la Gobernación de Itapúa, caracterizado por ser una feria gastronómica de comidas típicas de la época. La celebración tuvo lugar en la explanada de la institución.

La actividad destacó por ser una feria de la gastronomía tradicional de esta época en nuestro país. Una decena de feriantes de los distritos del Área Metropolitana de Encarnación ofertaron comidas típicas desde las 8:00 hasta el mediodía de este 24 de junio.

Mujeres en bufanda roja y guantes, cocinando alimentos en una mesa de madera en un ambiente al aire libre.
La festividad se caracteriza por su gastronomía típica de invierno, a base de almidón, maíz y mandioca, ofreciendo delicias como el mbeju, el pastel mandi’o, la pajagua mascada, la chipa asador y la butifarra.

La secretaria de Turismo de la Gobernación, Verónica Stefani, detalló que “la finalidad de este evento es mantener nuestras tradiciones”.

Durante el evento se presentó el coro de la Gobernación, como también el ballet, para amenizar la fiesta a son de música tradicional.

Mujer con delantal amarillo sirve platos en evento al aire libre, decorado con banderas, en un día frío.
Feria gastronómica Sanjuanazo en la Gobernación de Itapúa.

Lea más: Deporte, diversión, solidaridad y fiesta de San Juan en Encarnación

Gastronomía como protagonista

El atractivo principal fue la oferta de la gastronomía típica en un horario matutino, a diferencia de la tradicional fiesta que se celebra de noche.

Grupo de mujeres cocinan en mesa larga, con alimentos y utensilios. Ambiente de feria gastronómica en día frío.
Feriantes de Encarnación ofrecieron comidas típicas en la explanada de la Gobernación de Itapúa el 24 de junio.

La festividad se caracteriza por su gastronomía típica de invierno, a base de almidón, maíz y mandioca, ofreciendo delicias como el mbeju, el pastel mandi’o, pajagua mascada, la chipa asador y la butifarra.

Además, entre lo más demandado estuvieron los menú a base de pescado, ofertado por feriantes de Nueva Alborada. El plato principal fue la milanesa de pescado.