Deporte, diversión, solidaridad y fiesta de San Juan en Encarnación

El sábado se realizó la Correcaminata Solidaria “La Carrera de la Ciudad”, que reunió a centenares de competidores, estudiantes, docentes, egresados, familias y ciudadanos. Los organizadores destacaron que la actividad integró deporte, inclusión, cultura, aprendizaje práctico y solidaridad.

La jornada contó con cerca de 500 corredores inscriptos en la modalidad competitiva y una participación masiva en las propuestas recreativas, familiares y comunitarias desarrolladas durante toda la tarde. También participaron personas con discapacidad visual, quienes completaron el recorrido acompañadas por corredores guía.

Además de la tradicional competencia, los participantes disfrutaron de una carrera de obstáculos desarrollada sobre la playa, que combinó desafíos físicos y conocimientos generales, generando una experiencia innovadora de recreación y aprendizaje.

Desde la organización destacan que la Correcaminata constituye también una valiosa instancia de formación práctica para estudiantes de distintas carreras y niveles educativos.

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La correcaminata

La carrera inició a las 14:00 del sábado 21 de junio con la Caminata Simbólica. Tuvo lugar en la Costanera de Encarnación, en el sector de la Playa San José.

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El evento fue organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE) y el Colegio Divina Esperanza.

La celebración continuó con una gran Fiesta de San Juan, donde se ofrecieron comidas típicas, juegos tradicionales y espacios recreativos para toda la familia.

Posteriormente, un festival artístico de aproximadamente cuatro horas de duración, protagonizado íntegramente por estudiantes de las instituciones organizadoras, llenó el escenario de música, danza y teatro.

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Mejores tiempos

En la clasificación general de la competencia, los mejores tiempos de la categoría masculina correspondieron a Carlos Coronel, Sergio Santacruz y Samuel Ramos, mientras que en la categoría femenina se destacaron Liz Milagros Martínez, Daysi Bohn y Lizzi López.

Los aportes obtenidos durante la actividad serán destinados a la Fundación Lazos del Sur, entidad que acompaña la labor del Hospital Día Oncológico, y al Hogar de Niños Mitã Róga San José, organizaciones que desarrollan una importante tarea de acompañamiento y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.