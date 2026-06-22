Nacionales
22 de junio de 2026 a la - 12:01

Deporte, diversión, solidaridad y fiesta de San Juan en Encarnación

Multitud en camisetas a rayas rojas y blancas, sosteniendo pancarta 'AYUDAR ES LA META', rostros sonrientes y ambiente festivo.
Los participantes en la Correcaminata Solidaria demostraron su apoyo a niños y pacientes oncológicos en Encarnación.

La 27ª Correcaminata Solidaria fue desarrollada este fin de semana en la ciudad de Encarnación, que además ofreció una fiesta de San Juan al cierre. En esta edición, lo recaudado será donado a un hogar de niños y al Hospital Oncológico de la ciudad.

Por Sergio González

El sábado se realizó la Correcaminata Solidaria “La Carrera de la Ciudad”, que reunió a centenares de competidores, estudiantes, docentes, egresados, familias y ciudadanos. Los organizadores destacaron que la actividad integró deporte, inclusión, cultura, aprendizaje práctico y solidaridad.

La jornada contó con cerca de 500 corredores inscriptos en la modalidad competitiva y una participación masiva en las propuestas recreativas, familiares y comunitarias desarrolladas durante toda la tarde. También participaron personas con discapacidad visual, quienes completaron el recorrido acompañadas por corredores guía.

Además de la tradicional competencia, los participantes disfrutaron de una carrera de obstáculos desarrollada sobre la playa, que combinó desafíos físicos y conocimientos generales, generando una experiencia innovadora de recreación y aprendizaje.

Participantes corren con camisetas a rayas rojas y blancas, con un ambiente festivo frente al arco de salida marcado como "SALIDA".
Cientos de personas corrieron en la 27ª Correcaminata Solidaria en Encarnación, cuyos fondos recaudados serán para un hogar de niños y el hospital oncológico.

Desde la organización destacan que la Correcaminata constituye también una valiosa instancia de formación práctica para estudiantes de distintas carreras y niveles educativos.

Lea más: Los cerezos en flor pintan de un mágico color a La Paz, Itapúa

La correcaminata

La carrera inició a las 14:00 del sábado 21 de junio con la Caminata Simbólica. Tuvo lugar en la Costanera de Encarnación, en el sector de la Playa San José.

El evento fue organizado por la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE) y el Colegio Divina Esperanza.

Ocho personas sonrientes en camisetas de colores diversos, con medallas y botellas de agua, celebrando en un evento al aire libre.
Un grupo de participantes del evento celebra su logro al finalizar la 27ª Correcaminata Solidaria en Encarnación.

La celebración continuó con una gran Fiesta de San Juan, donde se ofrecieron comidas típicas, juegos tradicionales y espacios recreativos para toda la familia.

Posteriormente, un festival artístico de aproximadamente cuatro horas de duración, protagonizado íntegramente por estudiantes de las instituciones organizadoras, llenó el escenario de música, danza y teatro.

Dos mujeres, una en camiseta a rayas y otra con abrigo marrón, asisten a evento solidario con cartel de 'CARRERA VOSA' detrás.
Lo recaudado en la Correcaminata Solidaria en Encarnación será destinado al hogar de niños y al Hospital Oncológico.

Lea más: Video: así se festejó la victoria de la albirroja durante la madrugada del sábado en Encarnación

Mejores tiempos

En la clasificación general de la competencia, los mejores tiempos de la categoría masculina correspondieron a Carlos Coronel, Sergio Santacruz y Samuel Ramos, mientras que en la categoría femenina se destacaron Liz Milagros Martínez, Daysi Bohn y Lizzi López.

Hombre en camiseta negra sostiene trofeo en podio, mientras otros corredores celebran en niveles inferiores con sonrisas y trofeos.
Los participantes celebran en el podio tras la 27ª Correcaminata Solidaria en Encarnación, destacándose el ganador con un trofeo.

Los aportes obtenidos durante la actividad serán destinados a la Fundación Lazos del Sur, entidad que acompaña la labor del Hospital Día Oncológico, y al Hogar de Niños Mitã Róga San José, organizaciones que desarrollan una importante tarea de acompañamiento y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.