Crisis en IPS: sindicato denuncia que hay renuncia masiva a causa de la precariedad laboral

La crisis que afronta el Instituto de Previsión Social (IPS) no solo afecta a sus asegurados. También sus trabajadores elevan la voz de protesta en medio de las carencias y piden que la actual administración encuentre una salida, ya que la situación se profundiza y al personal no le queda más opción que renunciar.

Así lo explicó Marina Ayala, secretaria general del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), quien este miércoles encabezó el grupo que se presentó en la Caja Central para reiterar el pedido de declaración de emergencia laboral en la previsional, presidida desde abril por el doctor Isaías Fretes.

“Nosotros ya hemos presentado el pedido de un proyecto de emergencia laboral, de emergencia salarial a las autoridades del Instituto de Previsión Social, por eso hoy nos acercamos nuevamente, porque no nos están dando respuesta y la situación cada vez empeora (…) Pedimos una reunión de manera urgente para que nos dé una respuesta”, señaló.

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Enfermeras no cobran ni salario mínimo, denuncia Sinadips

Ayala expresó de forma textual que el IPS “agoniza” en medio de innumerables carencias. Señaló que, actualmente, por lo menos 4.300 profesionales de enfermería no perciben siquiera el salario mínimo pese a la importancia y complejidad de su función.

“Estamos mal los trabajadores, hay una renuncia del personal de salud. El año pasado renunciaron 700 enfermeros y solo este junio 57 ya renunciaron”, alertó la sindicalista.

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Añadió además que hace 15 años los salarios no se actualizan. Denunció que hay médicos que no alcanzan ni siquiera los G. 4.000.000, al igual que enfermeros especialistas en neonatología y neurocirugía que, según dijo, apenas llegan a los G. 2.800.000. A esto se suman los trabajadores que llevan más de 11 años de antigüedad laboral, pero en situación de contratados.

Los trabajadores esperan que sus reivindicaciones sean atendidas de manera urgente por el doctor Isaías Fretes, así como por la representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración, Mirtha Arias, y el jefe de gabinete del IPS, Néstor Carrillo.

“Es insostenible, llamamos a todos los compañeros a participar en las convocatorias porque esto va a colapsar y va a caer. Instamos a salir a las calles a luchar y, por qué no, llegar a una huelga general de los trabajadores del IPS”, concluyó Ayala.

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