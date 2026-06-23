Neonatología de IPS, en pie de guerra: Enfermería denuncia “condiciones insostenibles”

El sector de enfermería del área de Neonatología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) alzó su voz en una denuncia pública contundente, calificando su situación laboral de “insostenible” y denunciando un abandono sistémico por parte de las autoridades del seguro social, que hoy está presidido por el doctor Isaías Fretes.

Los profesionales, que tienen a su cargo el cuidado crítico de prematuros y recién nacidos, aseguran que trabajan en un contexto de precariedad extrema que no solo vulnera sus derechos laborales, sino que pone en riesgo la calidad de atención de los pacientes más vulnerables del sistema.

Miserable salario en un sector de alta complejidad, dicen

La problemática central es la alarmante brecha salarial. Según datos del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (SINADIPS), aproximadamente 250 enfermeros y enfermeras del sector de Neonatología perciben ingresos inferiores al salario mínimo legal, a pesar de realizar tareas de alta especialización y complejidad.

“Además, se trabaja en condiciones laborales críticas, con falta de medicamentos e insumos, falta de espacio adecuado, y también carencia de sanitarios e infraestructura”, denunciaron desde SINADIPS.

La situación se agrava al considerar que una gran parte del personal de enfermería del IPS lleva más de 15 años sin recibir un reajuste salarial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Infraestructura crítica y falta de insumos

El personal denuncia que, además de la crisis financiera, el día a día se desarrolla en condiciones deplorables:

Déficit de insumos y medicamentos : La falta de elementos básicos para la atención neonatal es una constante que dificulta la labor médica. La falta de elementos básicos para la atención neonatal es una constante que dificulta la labor médica.

Infraestructura obsoleta: Carencia de espacios adecuados, falta de sanitarios y deficiencias edilicias que atentan contra la dignidad del personal y la seguridad de los pacientes.

Desigualdad contractual: Se estima que unos 11.000 trabajadores de la salud a nivel país se mantienen en el esquema de contratados, discriminados y fuera del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH), lo que les impide acceder a la estabilidad laboral.

Exigen respuestas a Isaías Fretes

El gremio ha dirigido un mensaje directo al titular del IPS, Isaías Fretes, exigiendo una “emergencia laboral” que contemple una salida inmediata para los 4.300 enfermeros y enfermeras contratados del seguro social que no alcanzan el salario mínimo.

“Es momento de desarmar el presupuesto del IPS, dejar de lado las tercerizaciones que están drenando la institución y terminar con la repartija de cargos”, expresaron los trabajadores.

La postura del gremio es clara: denuncian que las tercerizaciones y las prácticas de gestión poco transparentes son las responsables directas de que el hospital se encuentre hoy en una situación que muchos especialistas califican de “quiebra”.

Un reclamo generalizado

Este reclamo no es un hecho aislado. En los últimos meses, los gremios de Enfermería han protagonizado movilizaciones constantes frente a dependencias como el Hospital Ingavi o la Caja Central del IPS, denunciando que, tras los descuentos legales, el salario líquido de miles de profesionales apenas llega a niveles insuficientes para cubrir el costo de vida.

Lea más: “Hace ocho meses que agonizamos”: pacientes claman respuesta de Santiago Peña

La promesa de una “reingeniería administrativa” por parte de la nueva administración es vista con escepticismo por los trabajadores, quienes insisten en que, sin una inversión directa en el talento humano y una auditoría seria sobre los gastos superfluos y salarios privilegiados, la atención a los asegurados continuará en terapia intensiva.

Crisis en Neonatología por renuncias masivas

En la sesión del Consejo de Administración del pasado 16 de junio, se puso sobre la mesa una realidad crítica que atraviesa el servicio de Neonatología del Hospital Central, debido a una ola de renuncias que pone en jaque la operatividad de la maternidad más grande del país, con más de 500 nacimientos por mes.

Durante el debate, se reveló con preocupación que el servicio de Neonatología ha registrado casi 25 renuncias de personal médico y de enfermería en el último mes.