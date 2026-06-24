¿Aprobarán una ley de emergencia para IPS? Bachi anuncia análisis “con lupa”

Está pendiente de tratamiento en la Cámara de Senadores un proyecto de ley proveniente de la Cámara Baja del Congreso Nacional que plantea declarar en emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS) con el fin de habilitar fondos para la compra urgente de medicamentos e insumos de los que la previsional, que atraviesa una grave crisis financiera, está desabastecida.

El presidente del IPS, Isaías Fretes, estimó recientemente que la institución necesita alrededor de 150.000 millones de guaraníes por mes para garantizar el abastecimiento de medicamentos, y opinó que una declaración de emergencia serviría para acelerar las compras de insumos y fármacos, pero no resolvería el problema de fondo de la falta de recursos de la previsional.

En paralelo, el senador Juan Afara (ANR, Partido Colorado, disidente) anunció hoy que presentará otro proyecto con ese propósito, que además plantea que el Estado pague la deuda histórica de 300 millones de dólares que tiene con el IPS.

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El senador Afara manifestó que su proyecto es “paliativo” y busca dar una solución inmediata “a la gente que clama por medicamentos”, con el entendimiento de que para el próximo año el IPS debe “organizarse y tener ordenado su presupuesto”.

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Enfatizó que el dinero de la eventual declaración de emergencia no debe ir al pago de deudas de la previsional, sino exclusivamente a la compra de medicamentos e insumos o a la contratación de personal que la institución necesite.

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Afirmó que ayer, martes, presentó su proyecto al líder de la bancada oficialista cartista en el Senado, Natalicio Chase (ANR) y opinó que no puede haber “mezquindades” en torno al tema.

‘Bachi’ Núñez: “Vamos a ver con lupa”

Al ser consultado sobre este nuevo proyecto de ley, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio Núñez (ANR), dijo que el tema será analizado en conjunto con el Poder Ejecutivo y el presidente del IPS.

“Hay que evaluarlo y todo lo que sea positivo para que IPS mejore tenemos que aprobar”, dijo. “Vamos a ver con lupa con el Ejecutivo y con el presidente del IPS”.

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El senador cartista dijo no confiar aún “en el proyecto que de acá nazca” y recordó que en el periodo legislativo anterior se declaró una emergencia con un desembolso de 250 millones de dólares para el IPS “con la misma cantinela” y que esos fondos “desaparecieron”.

“No estamos desconociendo que hay crisis financieras (en el IPS), pero resalto que hubo manejos desprolijos en periodos anteriores”, subrayó.