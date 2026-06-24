La capital de Misiones honra a su santo patrono San Juan Bautista

La Iglesia Católica celebra este 24 de junio la Natividad de San Juan Bautista, el profeta que anunció la llegada de Jesucristo y quien posteriormente lo bautizó en las aguas del río Jordán.

Se trata de una de las pocas solemnidades dedicadas al nacimiento de un santo, junto con la Natividad de Jesús y la de la Virgen María.

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En este contexto, la capital del departamento de Misiones, que tiene a San Juan Bautista como santo patrono y protector, vive una de sus fechas más significativas del año con actividades religiosas que convocan a la feligresía y a la comunidad en general para rendir homenaje al precursor de Cristo.

La celebración central tendrá lugar a las 17:00 con la santa misa presidida por monseñor Osmar López, obispo de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú.

Bajo el lema “La Virgen María y San Juan Bautista, testigos de la salvación”, los fieles participarán de la eucaristía y, posteriormente, acompañarán la tradicional procesión con la imagen del santo por las principales avenidas de la ciudad.

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Las festividades patronales se extenderán hasta el próximo 28 de junio, cuando se realice el tradicional desfile de caballería y la fiesta campestre organizada por el Club 24 de Junio, desde las 09:00.

La jornada reunirá a agrupaciones de jinetes provenientes de distintos puntos del departamento de Misiones y de otras regiones del país, en una de las actividades más representativas de las celebraciones en honor al santo patrono.

Además de los actos religiosos, en los distintos barrios de la ciudad se desarrollan los tradicionales sanjuanazos, donde se realizan juegos típicos como la corrida del toro candil, la pelota tata y otras actividades que forman parte de un espectáculo público.

Las celebraciones también incluyen la degustación de comidas típicas de la temporada, entre ellas el caburé, el mbejú, el pastel mandi’o y otras tradicionales propuestas de la gastronomía paraguaya.