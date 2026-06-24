Mons. Gavilán cumple 75 años y aguarda decisión del Vaticano sobre su renuncia al obispado

El Mons. Juan Bautista Gavilán lleva 32 años como obispo de la Diócesis de Coronel Oviedo y 49 años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado sacerdote en la Diócesis de Caacupé, donde inició su servicio pastoral como responsable de la catequesis diocesana y en diversas parroquias, entre ellas la de San Bernardino.

El Canon 401, párrafo 1, del Derecho Canónico dispone que: “Al Obispo diocesano que haya cumplido setenta y cinco años de edad se le ruega que presente la renuncia de su oficio al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias”.

Esto significa que la renuncia no se hace efectiva de manera automática, sino que corresponde al Papa aceptarla o disponer que el obispo continúe temporalmente en sus funciones.

El propio prelado confirmó que ya presentó su renuncia ante la Santa Sede y que actualmente se encuentra aguardando la respuesta del Vaticano.

“Estoy aguardando la respuesta de ellos”, expresó monseñor Gavilán al ser consultado sobre su situación al llegar a la edad establecida por la normativa eclesiástica.

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Mons. Gavilán señaló que, una vez aceptada su renuncia, pretende seguir colaborando con la labor pastoral de la diócesis, aunque ya no como responsable de la Iglesia particular de Coronel Oviedo.

Al aceptarse la renuncia en la Santa Sede, quienes se acogen a la jubilación son nombrados obispos eméritos.

El obispo destacó que uno de los mayores logros de su gestión fue el fortalecimiento del sentido de pertenencia de los fieles hacia la Iglesia diocesana.

“Se ha logrado un acrecentamiento de la conciencia de pertenencia en la diócesis, trabajando en todas las parroquias”, afirmó.

Asimismo, resaltó el trabajo realizado en la formación de los futuros sacerdotes y en la capacitación del clero, pese a las limitaciones económicas y estructurales que atravesó la diócesis.