Adolescente durmió con brasero en su habitación y terminó intoxicada e internada en UTI

Una adolescente de 17 años, oriunda de General Delgado, fue internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en el Hospital General de Itapúa (HGI), la tarde de este miércoles 24 de junio. La joven llegó desvanecida con un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono (CO).

La joven habría estado con un brasero en su habitación, la mañana de este miércoles debido a las bajas temperaturas. Sus familiares la hallaron desmayada cerca de las 11:00 y la llevaron hasta el Centro de Salud de General Delgado. Los médicos la atendieron con oxígeno y la derivaron al Hospital Distrital de Coronel Bogado (HDCB).

Posteriormente, tras ser atendida en el centro asistencial de referencia, la intubaron para derivarla al HGI. El director del HDCB, doctor Manuel Codas, manifestó que gracias a la pronta reacción del personal del centro de salud en Delgado, permitió que la joven llegara con vida y pudiera recibir atención oportuna.

El director interino del HGI, doctor Rubén Román, explicó que el pronóstico de salud es reservado. Manifestó que la gravedad del cuadro se puede deber al prolongado periodo de exposición al gas.

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Brasero en la habitación

El Dr. Codas detalló que, según refirieron los médicos intervinientes, la joven estuvo desde la mañana del miércoles con el brasero encendido en su habitación. Ese día fue justamente el que registró las temperaturas más bajas del año, con registros de entre 0 °C y 4 °C en la región.

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Sus familiares retornaron cerca de las 11:00 a la vivienda donde la encontraron desvanecida.

El Dr. Román manifestó que se trataría del primer caso en el año que llega al HGI por intoxicación por monóxido de carbono. El año pasado hubo casos, pero no revistieron tal gravedad, explicó.

Advierten de peligros

El mayor peligro de tener un brasero encendido en una habitación cerrada es la inhalación de monóxido de carbono (CO), un gas tóxico, incoloro e inodoro que se produce al quemar carbón o leña, explicó Román. En un espacio sin ventilación, este gas desplaza al oxígeno, provocando somnolencia, desmayos, fallo cardiovascular y la muerte en pocos minutos.

Esto puede generar asfixia y muerte silenciosa. El cuerpo se queda sin oxígeno de manera paulatina mientras la persona duerme. Puede además empeorar cuadros respiratorios, porque el humo que emana el carbón o la leña irrita las vías respiratorias y favorece la aparición de alergias, asma o bronquitis.

También el médico recordó que es un potencial riesgo de incendio, debido a que las brasas expuestas o las chispas pueden prender fuego fácilmente a cortinas, frazadas, colchones o muebles cercanos.

Pidieron evitar esta práctica de riesgo, a pesar de las bajas temperaturas. En contrapartida, pidió priorizar abrigarse bien para evitar el frío durante el invierno.