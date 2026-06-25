Estos son los cambios para acceder a la residencia permanente en Paraguay

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) aprobó una nueva reglamentación que modifica la forma en que los ciudadanos extranjeros deberán demostrar solvencia económica para acceder a la residencia permanente en Paraguay. La medida fue establecida mediante la Resolución DNM N.º 407/2026.

Según informó Migraciones, la normativa busca reorganizar los procedimientos vinculados al otorgamiento de residencias permanentes y establece criterios comunes para los trámites realizados bajo la Ley N.º 6984/2022 de Migraciones y el Acuerdo de Residencia del Mercosur.

Con ello, se eliminan diferencias que existían en la documentación exigida para acreditar medios de vida lícitos y capacidad de sustento económico, independientemente del régimen migratorio utilizado por el solicitante.

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Controles más estrictos para acreditar ingresos

La nueva reglamentación incorpora mecanismos de verificación más precisos para comprobar la solvencia económica de los extranjeros.

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De acuerdo con la Dirección Nacional de Migraciones, los solicitantes deberán presentar documentación que permita verificar tanto sus ingresos como el ejercicio efectivo de la actividad profesional, laboral o económica declarada durante el trámite.

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Las 12 categorías contempladas por la nueva normativa

La resolución establece 12 categorías para acreditar solvencia económica, cada una con requisitos documentales específicos.

Entre ellas figuran profesionales, técnicos, empleados, trabajadores independientes dedicados al comercio o los servicios, trabajadores remotos o nómadas digitales, propietarios de inmuebles, accionistas o socios de empresas, agricultores y ganaderos, religiosos, jubilados o pensionados, dependientes y estudiantes.

Migraciones señaló que la clasificación busca adecuar los requisitos a las distintas situaciones de los extranjeros que residen o pretenden establecerse de forma permanente en el país.

Cambios en el carnet de admisión

Otra de las modificaciones introducidas por la resolución afecta al carnet de admisión.

La institución dispuso eliminar del documento impreso el dato correspondiente a la profesión del extranjero. No obstante, esa información continuará registrada en el sistema informático de Migraciones y podrá ser utilizada para fines administrativos y de control.

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Desde cuándo regirán las nuevas disposiciones

Las nuevas exigencias se aplicarán exclusivamente a los expedientes ingresados desde el próximo 6 de julio.

Según la Dirección Nacional de Migraciones, la actualización apunta a transparentar los procedimientos, unificar criterios documentales y fortalecer los controles vinculados a la permanencia de ciudadanos extranjeros en territorio paraguayo.