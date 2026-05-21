‘Investor Pass’: residencia permanente en Paraguay para inversores extranjeros

En abril de este año, el Gobierno paraguayo lanzó un programa denominado ‘Investor Pass’, con el cual busca atraer inversiones de capital extranjero ofreciendo a los inversores facilidades para tramitar su residencia permanente en el país.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, Jorge Kronawetter, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, explicó que no se trata de un programa de visas, sino una iniciativa similar al ‘Gold Pass’ implementada por el gobierno de los Estados Unidos recientemente.

El programa plantea que aquellas personas extranjeras que realicen inversiones de un mínimo de 150.000 dólares en Paraguay puedan acceder a la residencia permanente por medio de un proceso acelerado, sin el requisito de un mínimo de dos años de residencia en el país que aplica al resto de los ciudadanos extranjeros.

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Las inversiones pueden ser inversiones en inmuebles, compra de bonos o acciones en la bolsa de valores, o inversiones en el sector hotelero.

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Kronawetter describió la iniciativa como un “relanzamiento” y actualización de una ley que estaba vigente desde 2013, que ofrecía la residencia permanente a personas extranjeras que invirtiera un mínimo de 70.000 dólares y generaran al menos cinco nuevos puestos de trabajo en Paraguay.

Controles y trámites en el MIC

Una vez que los inversores presentan sus solicitudes en el marco del programa ‘Investor Pass’, el Ministerio de Industria y Comercio verifica que esas personas cumplan con todas las formalidades requeridas y luego les otorgan un “certificado de inversor” que les permite tramitar su residencia permanente, indicó Kronawetter.

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El solicitante debe presentar una serie de documentos, pasar controles de Interpol y cumplir con los requisitos administrativos correspondientes antes de la aprobación final, según explicó el Ministerio de Industria al anunciar en abril el lanzamiento del programa.