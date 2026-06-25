Atención: IPS Ingavi inhabilitará su estacionamiento principal por obras desde este viernes

El Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi emitió un comunicado oficial para informar a los asegurados, pacientes, familiares y al público en general sobre importantes modificaciones en su esquema de circulación y acceso interno. A partir de este viernes 26 de junio, se iniciarán obras de mejoras de infraestructura dentro del predio.

Según detalla el reporte institucional, los trabajos se focalizarán en la optimización del Estacionamiento 1. Las tareas tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y la fluidez de la circulación vehicular en el complejo hospitalario.

Como consecuencia directa de esta primera etapa de las obras, el mencionado estacionamiento principal permanecerá temporalmente fuera de servicio por un lapso estimado de 15 días. Ante esta situación, las autoridades del hospital instan a los usuarios y visitantes a utilizar espacios alternativos ubicados fuera del recinto sanitario durante el tiempo que duren las refacciones.

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Restricciones rigurosas en el sector de Urgencias

El plan de contingencia afecta de manera directa al portón del sector de Urgencias. El acceso por dicha vía quedará regulado de forma estricta y se habilitará exclusivamente para el ingreso de ambulancias y vehículos particulares que trasladen a pacientes que requieran atención urgente.

La dirección del hospital aclaró que estos vehículos particulares deberán retirarse del área de manera inmediata una vez que se haya procedido al descenso del paciente. Con esta directiva se busca garantizar la circulación permanente y sin obstáculos de los servicios de emergencia.

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Finalmente, desde la institución extienden un pedido de comprensión y colaboración ante las molestias temporales que pudiesen ocasionar las obras, reafirmando que las labores están orientadas a brindar una atención más segura y eficiente.

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