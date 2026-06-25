Nacionales
25 de junio de 2026 a la - 16:06

Concepción: aumentan consultas por cuadros respiratorios

Personas con mascarillas y abrigos sentadas en bancos metálicos en un pasillo de hospital, mientras una persona camina hacia el fondo.
En los últimos días muchos pacientes consultan por cuadros respiratorios en el Hospital Regional de Concepción.Aldo Rojas

La cantidad de pacientes que consultan por cuadros respiratorios aumentó en coincidencia con las bajas temperaturas registradas en Concepción. También las complicaciones gastrointestinales generadas por virus se incrementaron en los últimos días.

Por Aldo Rojas

Un importante incremento de pacientes que consultan debido a cuadros respiratorios reportó el Hospital Regional de Concepción (HRC), principal centro de referencia en atenciones médicas del primer departamento.

Según explicó el director del hospital, doctor Mario Pérez, el crecimiento de las consultas médicas de personas que presentan síntomas respiratorios se da debido a las bajas temperaturas.

Lea más: Frío y fiestas de San Juan: instan a reforzar cuidados ante aumento de cuadros respiratorios

En cuanto a cifras de internaciones, tanto de adultos como pediátricas, por casos respiratorios, no se elevaron en el Hospital Regional de Concepción, informó el médico.

Indicó que también hubo un ascenso en los casos de gastroenteritis. Explicó que se registró un aumento en las descompensaciones de enfermedades crónicas, como, por ejemplo, diabetes e hipertensión.

Mujer de pie con teléfono móvil y hombre llevando una caja en la entrada del Hospital Regional de Concepción bajo un cielo despejado.
El Hospital Regional de Concepción es el principal nosocomio del primer departamento.

Accidentes de tránsito

En días de bajas temperaturas, generalmente los casos de accidentes de tránsito tienen un descenso. Actualmente, en el servicio de urgencias del HRC, se tienen entre 3 y 5 casos por día.