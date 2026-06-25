Concepción: aumentan consultas por cuadros respiratorios

Un importante incremento de pacientes que consultan debido a cuadros respiratorios reportó el Hospital Regional de Concepción (HRC), principal centro de referencia en atenciones médicas del primer departamento.
Según explicó el director del hospital, doctor Mario Pérez, el crecimiento de las consultas médicas de personas que presentan síntomas respiratorios se da debido a las bajas temperaturas.
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En cuanto a cifras de internaciones, tanto de adultos como pediátricas, por casos respiratorios, no se elevaron en el Hospital Regional de Concepción, informó el médico.
Indicó que también hubo un ascenso en los casos de gastroenteritis. Explicó que se registró un aumento en las descompensaciones de enfermedades crónicas, como, por ejemplo, diabetes e hipertensión.
Accidentes de tránsito
En días de bajas temperaturas, generalmente los casos de accidentes de tránsito tienen un descenso. Actualmente, en el servicio de urgencias del HRC, se tienen entre 3 y 5 casos por día.