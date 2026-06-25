¡Final feliz! Llegan a acuerdo para definir con quién se queda Canela

El caso de la perrita Canela se conoció y conmovió a la sociedad paraguaya, luego de darse a conocer que la misma quedó con la mandíbula destrozada por un petardo. Su caso tuvo tal relevancia que llegó a crearse una ley sobre uso de pirotecnia con su nombre.

Diana Camarasa, de la organización de rescate y cuidado de animales Olfateando Huellas, se hizo cargo de la perra tras este episodio e incluso después peleó por quedarse con la custodia de la misma, ya que la justicia falló a favor de que les sea devuelta a sus dueños que viven en Areguá.

Sin embargo, esta pelea llegó a buen puerto, ya que lograron finiquitar el pleito al firmar un acuerdo en el que la perrita queda a cargo de la organización dirigida por Camarasa.

“Agradezco infinitamente. Yo creo que este fue como un partido así como el último de Paraguay que sufrimos, pero llegamos a un buen término y bueno, le quiero pedir disculpas a la señora Elva si en algún momento le lastimó algunas de mis palabras en relación a todo lo que pasó y le quiero agradecer también a mi compañera de causa Isabel, que fue la que gracias a ella se dio esta mediación y por supuesto al doctor Tuma, a todo su equipo”, destacó.

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Lo que dice la exdueña de Canela

La firma se llevó a cabo en el estudio jurídico Tuma, donde participaron tanto Diana Camarasa, como Elva Martínez, exdueña de Canela.

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Esta afirmó que en realidad no se despide porque seguirá al tanto de todo este proceso, aunque se mostró feliz porque sabe que Canela queda en buenas manos.

“Como bien lo dijimos desde un principio, por eso recurrimos a ella, a Diana Camarasa, porque era la persona que sacando todo lo que pasó en el tiempo que tuvimos, es una persona que ama los animales y que es lo que importa acá. Siempre estuvimos enfocados a ver la necesidad que en ese momento se necesitaba que era el bienestar de Canela, y bueno, hoy estamos para celebrar”, afirmó.

Celebró el logró de llegar a buen puerto y sobre todo que salió beneficiada Canela, por lo que todos quedaron felices.

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Además de los abogados de las partes, Diego Tuma y Manuel Julián, participaron de la firma del acuerdo la activista por los derechos de los animales Isabel Mezquita y la senadora Guadalupe Aveiro.