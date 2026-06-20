Promueven producción orgánica y agroecológica de frutilla para reducir costos

Productores de frutilla de distintos distritos del departamento Central participaron de una jornada de asistencia técnica desarrollada por la Gobernación de Central en la compañía Guajaibity San Miguel. Los técnicos promovieron alternativas de producción orgánica y agroecológica para el manejo sostenible de los cultivos de frutillas.

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Los productores fueron instruidos en el uso correcto del caldo sulfocálcico que consiste en la mezcla de ingredientes comunes como la cal hidrata y el azufre. Estos dos elementos combinados y mezclados en agua sirve para el control de plagas que por lo general proliferan en las plantaciones de las frutillas.

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Su aplicación, según indicaron en la capacitación es recomendada dos veces por semana. Esta mezcla actúa contra plagas como ácaros, huevos, insectos, y nuevos ácaros. Incluso recomendaron para contrarrestar los hongos, y bacterias.

La capacitación técnica fue realizada tras el resultado que arrojó evaluaciones realizadas de años anteriores realizadas en parcelas frutilleras de Central. Las observaciones hechas concluyó que las enfermedades causadas por hongos y bacterias llegaron a afectar hasta el 80% de las plantaciones en temporadas anteriores.

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Los expertos en la materia para adelantarse a eventos futuros decidieron instruir en la implementación de las técnicas orgánica y agroecológica. Esto, además de combatir las enfermedades de la frutilla, colabora en la economía de los productores teniendo en cuenta el costo accesible de los insumos utilizados.

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La actividad reunió a 25 productores provenientes de Areguá, Ypacaraí y Capiatá, quienes asistieron a exposiciones técnicas y demostraciones prácticas relacionadas con la elaboración y aplicación del bioinsumo.

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Entre los participantes estuvieron: Alicia Ferreira, Albino Rivas, conocido como “Don Ato”, Nery Amarilla y Pablino Sosa, integrantes del Comité Unión Para el Progreso (UPP), quienes desde hace aproximadamente dos décadas se dedican al cultivo de frutilla en la zona de Itauguá.

Durante la jornada se destacó que en los últimos años la producción frutillera se vio afectada por diversos factores, principalmente la presencia de enfermedades en las plantaciones y la falta de una diferenciación significativa de precios entre la producción convencional y la orgánica.

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“La producción orgánica tiene su proceso, pero es más saludable para nosotros los productores y los consumidores. Y por sobre todo puede ser rentable si se mantienen las reglas de la producción”, expresó la productora Alicia Ferreira.

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Los pequeños productores de la zona cuentan en promedio con 7.500 y 10.000 plantas de frutilla. Esto constituye una importante fuente de ingresos para las familias rurales. Según las estimaciones presentadas durante el encuentro, cada familia podría cosechar entre 300 y 400 canastos durante la campaña 2026, con ingresos brutos que alcanzarían hasta G. 30 millones.