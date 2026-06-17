Areguá: precio de frutilla llega a ¡G. 120.000 el kilo!

La temporada de frutillas comenzó de manera anticipada en Areguá y los productores ya ofrecen las primeras frutas frescas y sus derivados a lo largo de la avenida La Candelaria, principal sector de comercialización en la capital de Central.

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Los agricultores invitan a la ciudadanía a visitar los puestos de venta instalados sobre la citada arteria para degustar las distintas variedades de frutillas y los productos elaborados a base de la fruta, que cada año atraen a cientos de visitantes.

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Actualmente, el precio del kilogramo de frutilla oscila entre G. 70.000 y G. 120.000, dependiendo de la calidad y del volumen disponible. Los productores explicaron que el precio es más elevado durante las primeras semanas de cosecha debido a la inversión realizada durante el proceso de cultivo.

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Raquel Gómez, productora de la zona, señaló que el trabajo para obtener una buena cosecha comienza varios meses antes de la comercialización.

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“Esto se planta tres meses atrás, se cuida y se procura que sea de la mejor calidad. Nosotros vivimos prácticamente todo el año de esta producción. El precio está elevado ahora porque recién inicia la cosecha, pero irá mejorando con el correr de las semanas”, manifestó.

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Los productores también indicaron que trabajan organizados en comités, donde acuerdan los precios de venta con el objetivo de que todas las familias dedicadas al rubro puedan beneficiarse de manera equitativa durante la temporada.

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Además de las frutillas frescas, los visitantes ya pueden encontrar una amplia variedad de derivados, entre ellos licores, dulces, mermeladas, pastafrolas, piononos, empanadas de frutilla y el tradicional chantilly con frutillas.

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La oferta gastronómica también incluye combinaciones con chocolate, durazno y kiwi, productos que forman parte de los atractivos de la temporada en la capital de la frutilla.