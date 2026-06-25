Más de 20.000 llamadas a la Línea de Crisis 155 en un año: ¿quiénes consultan más y por qué?

La mayor demanda de atención de la Línea de Crisis 155 corresponde a personas de entre 20 y 39 años, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) al cumplirse un año de la puesta en marcha del servicio.

La cartera sanitaria informó que desde el inicio de las operaciones hasta el 18 de junio de este año fueron atendidas 20.285 llamadas a través de este canal gratuito y confidencial de apoyo en salud mental.

Según el reporte oficial, durante el presente año la línea recibió 10.627 llamadas correspondientes tanto a adultos como a población infantojuvenil.

Entre los motivos de consulta más frecuentes figuran los trastornos de ansiedad, los cuadros depresivos y las situaciones relacionadas con conducta suicida, señaló el Ministerio de Salud.

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Unas 800 personas derivadas a atención especializada

Además de brindar orientación y contención emocional, la Línea 155 concretó 782 derivaciones a unidades y servicios especializados de salud mental durante su primer año de funcionamiento.

De acuerdo con la institución, estas derivaciones permitieron el acceso a seguimiento profesional en casos que requerían una intervención más específica.

Servicio opera las 24 horas

La Línea de Crisis 155 funciona las 24 horas y está orientada a personas que atraviesan crisis emocionales, sufrimiento psíquico o situaciones de riesgo que demandan asistencia inmediata.

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El servicio está articulado con el Sistema 911, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) y la línea Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de facilitar una respuesta integral ante situaciones de emergencia.