Día del Psicólogo: ¿dónde puedo acceder a consultas gratuitas en Asunción?

En el marco del Día Nacional del Psicólogo y de la Psicóloga, que se conmemora hoy, la Municipalidad de Asunción busca visibilizar la importancia de acceder a servicios de apoyo psicológico de manera oportuna, por lo que dio a conocer los lugares donde se puede acceder a consultas gratuitas con profesionales de la salud mental.

Los quieran acceder a estos servicios cuentan con diversos puntos de atención psicológica sin costo en el Policlínico Municipal, ubicado en Mayor Fleitas N° 858 casi Teodoro S. Mongelós.

El mismo cuenta con un amplio equipo de especialistas, entre las que citan a las profesionales disponibles en sus horarios correspondientes:

Rosa Romero : lunes de 07:00 a 14:00 y sábados de 07:00 a 11:30.

Anahí Britez : lunes y miércoles de 07:00 a 13:00.

Angélica de Tone : martes y jueves de 08:00 a 12:00.

Teresa Almirón : lunes y miércoles de 13:00 a 17:00.

Renata Duarte : lunes y martes de 12:00 a 18:00.

Ninive Troche : viernes de 13:30 a 17:30 y sábados de 07:00 a 11:00.

Verónica Arza : martes y miércoles de 07:00 a 13:00.

Raquel Scappini : lunes y miércoles de 13:00 a 17:00.

Verónica Bedoya: miércoles y jueves de 13:00 a 18:00.

Indican que para asegurar una atención organizada, el Policlínico habilitó una línea de WhatsApp para agendamiento de citas con el número (0993) 501 403.

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Atención gratuita de psicólogos en Asunción

Además cuentan con una red de atención descentralizada a través de dispensarios en diversos barrios para llegar a más familias.

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En el Dispensario Viñas Cue, situado en la calle Cnel. Bóveda y Marangatú Rape, el Lic. Manuel Ayala brinda atención los días miércoles y viernes en el horario de 08:00 a 12:00.

Por su parte, el Dispensario 3 de Mayo, ubicado en Nivaclé casi Luis de Gásperi, cuenta con los servicios de la Lic. Guillermina Peralta los lunes de 08:00 a 16:00, el Lic. Diego Giménez los martes de 14:00 a 18:00, miércoles y jueves de 07:00 a 11:00 y la Lic. Rosaria Domínguez los martes de 07:00 a 13:00 h y viernes de 06:30 a 12:30.

Agregan que también se puede encontrar apoyo de la Dirección de Políticas de Género a través del programa “Rompamos el Círculo”.

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Este servicio ofrece atención psicológica y asesoría legal en el Edificio Municipal, así como en los Centros de Referencia N° 7 y N° 3. El horario de atención en estas dependencias es de 07:00 a 15:00 en el Bloque C de la Municipalidad, contando además con la línea gratuita de emergencia S.O.S MUJER - 137, disponible las 24 horas.

Desde la municipalidad instan a la población a no postergar su salud emocional y aprovechar estos recursos gratuitos disponibles en la ciudad, con el objetivo de eliminar el estigma sobre la terapia y fomentar una cultura de prevención y cuidado mutuo, ya que pedir ayuda es el primer paso hacia una vida más saludable y relaciones más sanas.