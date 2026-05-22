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22 de mayo de 2026 a la - 17:42

Día del Psicólogo: ¿dónde puedo acceder a consultas gratuitas en Asunción?

Fachada principal de la sede de la Municipalidad de Asunción, con serios signos de abandono de la infraestructura.
Fachada principal de la sede de la Municipalidad de Asunción.ARCENIO ACUÑA

Cada 22 de mayo se celebra el Día Nacional del Psicólogo y de la Psicóloga en Paraguay. La Municipalidad de Asunción, en el marco de la celebración de este día, recordó cuáles son los lugares donde podés acceder a consultas gratuitas. Te contamos en la nota.

Por ABC Color

En el marco del Día Nacional del Psicólogo y de la Psicóloga, que se conmemora hoy, la Municipalidad de Asunción busca visibilizar la importancia de acceder a servicios de apoyo psicológico de manera oportuna, por lo que dio a conocer los lugares donde se puede acceder a consultas gratuitas con profesionales de la salud mental.

Los quieran acceder a estos servicios cuentan con diversos puntos de atención psicológica sin costo en el Policlínico Municipal, ubicado en Mayor Fleitas N° 858 casi Teodoro S. Mongelós.

El mismo cuenta con un amplio equipo de especialistas, entre las que citan a las profesionales disponibles en sus horarios correspondientes:

  • Rosa Romero: lunes de 07:00 a 14:00 y sábados de 07:00 a 11:30.
  • Anahí Britez: lunes y miércoles de 07:00 a 13:00.
  • Angélica de Tone: martes y jueves de 08:00 a 12:00.
  • Teresa Almirón: lunes y miércoles de 13:00 a 17:00.
  • Renata Duarte: lunes y martes de 12:00 a 18:00.
  • Ninive Troche: viernes de 13:30 a 17:30 y sábados de 07:00 a 11:00.
  • Verónica Arza: martes y miércoles de 07:00 a 13:00.
  • Raquel Scappini: lunes y miércoles de 13:00 a 17:00.
  • Verónica Bedoya: miércoles y jueves de 13:00 a 18:00.

Indican que para asegurar una atención organizada, el Policlínico habilitó una línea de WhatsApp para agendamiento de citas con el número (0993) 501 403.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/05/07/alertan-sobre-ejercicio-ilegal-de-la-psicologia-en-paraguay/

Póster informativo del Policlínico Municipal con detalles sobre profesionales y horarios, sin personas visibles.
El Policlínico Municipal en Asunción ofrece atención psicológica con profesionales disponibles en diversos horarios.

Atención gratuita de psicólogos en Asunción

Además cuentan con una red de atención descentralizada a través de dispensarios en diversos barrios para llegar a más familias.

En el Dispensario Viñas Cue, situado en la calle Cnel. Bóveda y Marangatú Rape, el Lic. Manuel Ayala brinda atención los días miércoles y viernes en el horario de 08:00 a 12:00.

Cartel informativo con servicios psicológicos y horarios de atención, en un entorno con palmeras.
El Dispensario 3 de Mayo ofrece servicios de psicología en Asunción, con horarios específicos para atención.

Por su parte, el Dispensario 3 de Mayo, ubicado en Nivaclé casi Luis de Gásperi, cuenta con los servicios de la Lic. Guillermina Peralta los lunes de 08:00 a 16:00, el Lic. Diego Giménez los martes de 14:00 a 18:00, miércoles y jueves de 07:00 a 11:00 y la Lic. Rosaria Domínguez los martes de 07:00 a 13:00 h y viernes de 06:30 a 12:30.

Agregan que también se puede encontrar apoyo de la Dirección de Políticas de Género a través del programa “Rompamos el Círculo”.

Lea más: Crisis de salud mental: casi 1.200 millones de personas viven con un trastorno mental

Cartel informativo con horarios y contactos para atención psicológica en edificio municipal, con diseño claro y colores contrastantes.
La Municipalidad de Asunción proporciona atención psicológica sin costo a través de varios centros de referencia en la ciudad.

Este servicio ofrece atención psicológica y asesoría legal en el Edificio Municipal, así como en los Centros de Referencia N° 7 y N° 3. El horario de atención en estas dependencias es de 07:00 a 15:00 en el Bloque C de la Municipalidad, contando además con la línea gratuita de emergencia S.O.S MUJER - 137, disponible las 24 horas.

Desde la municipalidad instan a la población a no postergar su salud emocional y aprovechar estos recursos gratuitos disponibles en la ciudad, con el objetivo de eliminar el estigma sobre la terapia y fomentar una cultura de prevención y cuidado mutuo, ya que pedir ayuda es el primer paso hacia una vida más saludable y relaciones más sanas.

Línea 155: apoyo a la salud mental

¿Ansiedad, riesgo suicida o crisis emocional? Llamá al 155 y podés recibir contención. Es gratis, confidencial y funciona todo el día, en todo el país.