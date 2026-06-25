Paraguay vs. Australia: microcentro asunceno amaneció con calles bloqueadas

Desde las 18:00 del miércoles, varias calles del microcentro de Asunción ya están bloqueadas en el marco del encuentro entre Paraguay y Australia, evento que, como los anteriores, atraerá una gran cantidad de hinchas que se reunirán para ver el partido que podría dejar a la Albirroja en la siguiente fase del Mundial.

La determinación del vallado de calles está generando una gran congestión vehicular en una zona de alta circulación, teniendo en cuenta que se trata de un día hábil y muchas personas están tratando de llegar a sus oficinas.

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El comisario Juan Agüero, director de Policía de Asunción, precisó que las calles Palma y Estrella están cerradas desde Yegros hasta 15 de Agosto.

El uniformado argumentó que los bloqueos fueron establecidos para evitar que vendedores informales comiencen a copar estos sitios. “Es para que el día de hoy el evento sea realmente un evento familiar y armónico entre todos”, señaló.

🚧📍¡El Centro Histórico se prepara! 🇵🇾🇦🇺

Desde hoy, a las 18:00 h, se procederá al cierre de calles para los preparativos de “El Centro Alienta”, donde se transmitirá mañana el encuentro mundialista Paraguay vs. Australia. ⬇️ pic.twitter.com/yORK7NqWe5 — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) June 24, 2026

Despliegue de seguridad para antes, durante y después del partido

El jefe policial informó que los trabajos de seguridad en el centro estarán a cargo de agentes de la Dirección de Policía de Asunción, con apoyo de otras direcciones, así como elementos tácticos, entre ellos el personal antidisturbios y del Grupo Lince, además de bomberos de la Policía Nacional.

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Al igual que los anteriores partidos, los hinchas dispondrán de cuatro pantallas gigantes que estarán ubicadas en puntos estratégicos del centro.

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