“Renace el Teatro”: Villarrica agotó entradas para la reapertura de su histórico teatro tras 15 años de cierre.

Después de 15 años de espera, el histórico Teatro Municipal de Villarrica volverá a levantar el telón este fin de semana con una gala artística denominada “Renace el Teatro”, evento que marcará oficialmente el regreso de uno de los principales espacios culturales del interior del país.

La expectativa generada por la reapertura quedó evidenciada incluso antes del inicio de las funciones. Según informaron desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, la totalidad de los asientos disponibles ya fueron reservados días antes de la primera presentación.

La Municipalidad de Villarrica programó cuatro funciones especiales para celebrar el retorno del teatro a la actividad cultural. Las presentaciones se realizarán el viernes a las 18:00 y 20:30, mientras que el sábado habrá funciones a las 18:30 y 20:30.

Aunque el acceso será gratuito, los interesados debían realizar previamente una reserva de lugares debido a la capacidad limitada del recinto, que recientemente fue reacondicionado y equipado para volver a recibir espectáculos de gran nivel.

La gala reunirá a destacados artistas y elencos locales y nacionales, en una programación preparada especialmente para celebrar este histórico acontecimiento.

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Entre los principales atractivos figura la participación de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), bajo la dirección del maestro Diego Sánchez Haase. También formará parte del espectáculo el Coro Sensus Aeternus de Villarrica, dirigido por Alexandre Chauffaud.

La programación incluirá además la participación de los vocalistas invitados María José Obregón, Alba Vázquez, Silvia Núñez y Laura Duarte.

A ello se sumarán presentaciones de la Delegación de Danzas de Villarrica, integrada por alumnos y profesores de las escuelas municipales de arte, entre ellos Lourdes Bernal, Vanessa González y Sergio Decoud.

El espectáculo contará igualmente con la participación del Elenco Municipal de Teatro, que tendrá un papel especial en la ceremonia de reapertura.

Restauración se inició en 2021

El edificio permaneció cerrado desde 2011, cuando bajó el telón por última vez para dar paso a un proyecto de restauración que sufrió sucesivas paralizaciones y modificaciones a lo largo de distintos gobiernos municipales y nacionales.

Durante esos años, artistas, gestores culturales y ciudadanos realizaron numerosos reclamos para exigir la conclusión de las obras y recuperar un espacio considerado símbolo de la identidad cultural villarriqueña.

La etapa final de la restauración recién pudo concretarse este año, luego de la reactivación de los trabajos y de la liberación de recursos provenientes de la Cooperación Internacional de Taiwán, complementados con fondos municipales.

Las obras incluyeron la instalación de nuevas butacas, sistemas de iluminación y sonido, climatización, mejoras acústicas y adecuaciones en materia de seguridad, lo que permitió recuperar las condiciones necesarias para la realización de espectáculos de gran formato.