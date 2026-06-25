Santa Rosa: Camposanto colmatado obliga a acelerar búsqueda de nuevos terrenos

Durante su intervención en la sesión de la Junta Municipal, realizada el último miércoles, Daniel Colmán (PLRA) manifestó su preocupación por el lento avance de las gestiones para la adquisición de inmuebles que serán utilizados para la apertura de un nuevo cementerio y la construcción de viviendas sociales.

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El edil indicó que resulta difícil comprender por qué no se puede avanzar con el proceso de compra, teniendo en cuenta que la administración municipal cuenta con los recursos económicos necesarios para concretar las adquisiciones.

Colmán señaló que una de las principales necesidades del municipio es contar con un nuevo espacio para el camposanto, debido a que el actual cementerio ya se encuentra totalmente colmatado.

Agregó que, en algunos casos, existen sectores del cementerio que permanecieron más de 30 años en situación de abandono y que actualmente están siendo reutilizados. No obstante, explicó que esta medida ya no resulta suficiente para cubrir la demanda existente.

Problemas con documentaciones

De acuerdo con la información proporcionada por el concejal, la demora en el proceso de compra se debe principalmente a inconvenientes relacionados con la documentación de propiedad presentada por los oferentes.

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“Mi intervención en la sesión fue justamente porque se tiene la plata y no se puede avanzar en la compra del terreno; si es por mí, en lugar de comprar una sola parte, prefiero que sean dos o tres fracciones para poder distribuir las necesidades de la comunidad”, expresó.

Otras necesidades

Además del terreno destinado al nuevo camposanto y a la construcción de viviendas sociales, Colmán mencionó que el municipio también necesita un espacio para construir una nueva comisaría.

Actualmente, la dependencia policial funciona en la Casa de Indios, situación que, según el edil, debe modificarse debido a que las condiciones del lugar no son las más adecuadas para el desarrollo de las actividades policiales.

Asimismo, indicó que se debe analizar la disponibilidad de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Fiscalía, atendiendo las necesidades de infraestructura que presenta la comunidad.

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