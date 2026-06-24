Video: robó un tragamonedas y terminó en la cárcel de Misiones

Un hombre fue aprehendido y enviado directo a prisión luego de haber sido captado por cámaras de seguridad en el momento exacto en que hurtaba una máquina tragamonedas de un negocio local. El hombre cargó bajo el brazo y se dio la fuga.

El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 5.ª de Santa Rosa. La detención se logró en la noche del pasado domingo, alrededor de las 19:30, en la vía pública de la Compañía Cerro Costa de la citada ciudad, luego de que la propietaria del comercio afectado realizara la denuncia formal.

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Las imágenes del circuito cerrado del local comercial ayudaron a identificar al autor del hurto. En el video se observa que el sujeto ingresó al local, se acercó con disimulo al aparato de juegos de azar, se agachó unos segundos para desconectar el cable de la corriente eléctrica y levantó el tragamonedas con sus brazos para salir corriendo.

Tras la denuncia un equipo policial inició las averiguaciones. Posteriormente, la Policía ubicó al sospechoso en las inmediaciones de un cerro cercano a su vivienda, donde finalmente fue aprehendido.

Evidencias incautadas y un frondoso historial

El detenido fue identificado como Rubén Benítez, de 42 años de edad, de profesión agricultor y domiciliado en la Compañía Tres de Mayo. Al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, los intervinientes constataron que el hombre ya contaba con antecedentes penales, específicamente por una causa de abuso sexual en niños que data de agosto de 2019.

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Al momento de la revisión física y el allanamiento de su entorno, los agentes lograron incautar las siguientes evidencias como dinero por la suma de G. 378.500, que se presume era parte de la recaudación almacenada dentro de la máquina de juegos.

Se incautó además un teléfono celular, además de un dispositivo electrónico conocido como “jammer”, comúnmente utilizado para alterar o vulnerar el sistema de los tragamonedas.

Se halló además el quepis, las ropas y los zapatos que Benítez llevaba puestos al momento de ser capturado, los cuales coincidían de forma idéntica con la vestimenta observada en el video de seguridad.

Traslado inmediato a la penitenciaría

Los agentes intervinientes comunicaron al asistente fiscal de turno, abogado Carlos Rodríguez. Por instrucciones directas del agente fiscal de la causa, abogado Diego Duarte, se dispuso que el hombre permanezca inicialmente recluido a disposición del Ministerio Público bajo cargos de supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto).

La comisario Diana Valenzuela, jefa de la Comisaría 5°, detalló a ABC que el detenido ya fue trasladado y se encuentra recluido de forma preventiva en la Penitenciaría Regional de Misiones.