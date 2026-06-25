Unión Europera inaugura su primer EcoPunto en Asunción

La Delegación de la Unión Europea en Paraguay inauguraró hoy su primer EcoPunto en el marco de una alianza con la Municipalidad de Asunción y Soluciones Ecológicas.

El EcoPunto está ubicado en la sede de la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, en la avenida Gral. Máximo Santos 465. Se trata de un contenedor de tres compartimientos destinados a la separación en origen de residuos reciclables —plásticos, metales, papeles y cartones— que está disponible de forma permanente para uso de toda la ciudadanía.

El contenedor estará a cargo de un reciclador de base, quien retirará periódicamente los materiales y los reincorporará a la cadena productiva, por lo que no solo facilita el reciclaje, sino que también ofrece a los recicladores de base una forma más digna de desarrollar su labor, según destacó Katja Affhel, embajadora de la Unión Europea.

“Queremos convertirnos en una empresa, en una delegación todavía más verde. Ya tenemos un edificio que es certificado Leed (LEED Gold, distinción internacional que reconoce su diseño sustentable), tenemos un coche híbrido y ahora este EcoPunto es otra pieza en esa estrategia y no solamente para nuestros colaboradores, porque también invitamos a los vecinos del barrio a participar con nosotros en este proyecto, que es al mismo tiempo también un proyecto social, porque tenemos nuestro querido reciclador Cristian que está personalmente responsable de mantener el ecopunto”, detalló en entrevista con ABC.

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Inauguran EcoPunto de la UE

Explicó que Cristian puede llevarse todo lo que se recicla, pero también es responsable de que vea todo bien limpio.

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“Entonces, para nosotros, para mí personalmente un gran placer. A mí me gustan esos pequeños gestos con los cuales quizás podemos apoyar, animar a una consumisión más sostenible. Él puede recuperar los residuos que él después puede vender a las empresas de reciclaje como su propio ingreso y eso también es un aspecto muy importante porque le da la manera de recolectar el papel, el plástico de manera digna, no necesita buscar en la basura de la gente, pero aquí encuentra ya todo bien separado y puede reciclar o recuperar los objetos de manera seguro también”, destacó.

La ciudadanía está invitada a sumarse a esta iniciativa y utilizar el nuevo punto de reciclaje que estará disponible de manera permanente sobre la Avenida General Máximo Santos casi España, según destacan.