Alteños preparan tres días de fiesta en honor a San Pedro y San Pablo

La celebración en homenaje a San Pedro y San Pablo se realizará los días 28, 29 y 30 de junio, desde las 19:00. El programa de eventos incluye el tradicional desfile de los kamba ra’angá, ferias gastronómicas, en especial de comidas típicas.

La festividad de San Pedro y San Pablo es considerada uno de los encuentros religiosos y culturales más llamativos de la ciudad de Altos. Desde el primer día, los fieles participan de las rúas de San Pedro y San Pablo en la capilla que lleva los nombres de los santos protectores de la comunidad.

Es una celebración que combina fe, tradición y expresión popular.

Los kamba ra’anga y los guaicurúes

Posteriormente, se desarrollan los juegos escénicos tradicionales, donde se representan los enfrentamientos entre los kamba y los guaicurúes, utilizando antorchas encendidas de kapi’i (paja). Esta dramatización forma parte de la tradición oral y simbólica de la comunidad y, según la interpretación popular, recrea antiguos relatos vinculados a la defensa de las “doncellas” y la identidad del grupo.

Los personajes son interpretados por jóvenes de la comunidad, quienes año tras año mantienen viva esta expresión cultural. También se destaca la presencia de las kamba kuña, que lucen llamativos atuendos elaborados con telas coloridas, aportando alegría y dinamismo a la representación.

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La actividad atrae cada año a miles de personas, entre adultos, jóvenes y niños, quienes disfrutan del ambiente festivo, interactuando con los personajes en una experiencia que mezcla historia, teatro popular y tradición.

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Una tradición con raíces coloniales

La fiesta del kamba ra’angá tiene origen en la época colonial, aproximadamente en el siglo XVII, según registros atribuidos a Carlos Colombino. Con el paso del tiempo, esta expresión cultural se consolidó como una de las manifestaciones más importantes del departamento de Cordillera.

Esta icónica festividad se caracteriza por el uso de máscaras satíricas elaboradas con timbó rapo, mientras que los guaicurúes utilizan trajes confeccionados con hojas de banano seco, elementos que refuerzan su identidad visual y simbólica.

En la edición 2025, durante las tres noches de celebración, se estima que unas 12.000 personas pasaron por el lugar. Para este año, se espera una mayor concurrencia, considerando el creciente interés de visitantes provenientes de ciudades cercanas y también del extranjero.

Los turistas que visitan la comunidad en estas fechas festivas provienen de Bolivia, Argentina y Alemania, quienes expresan sorpresa por la riqueza cultural de la tradición paraguaya.

¿Cómo llegar a Itaguazú?

Para acceder a la compañía Itaguazú, los visitantes pueden tomar como referencia la estación de bomberos ubicada en el centro de la ciudad de Altos. Desde allí, se debe seguir por el único camino de tierra que cruza al costado del local de los socorristas.

Son unos tres kilómetros desde la zona urbana hasta la capilla de San Pedro y San Pablo.

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