Cámara anula condena contra la libertad de prensa

En noviembre de 2022, el juez Wilfrido Peralta, presidente del Tribunal Unipersonal, había condenado la libertad de prensa, al emitir un fallo contra la directora de ABC Color Natalia Zuccolillo y al periodista entonces del mismo medio, Juan Carlos Lezcano, por el hecho punible de difamación. La misma ahora fue anulada por un Tribunal de Apelación Penal, integrada por los camaristas Camilo Torres, Digno Fleitas y Miryam Meza.

El fallo emanado por el magistrado Peralta, a través de la Sentencia Definitiva N° 50 de fecha 18 de noviembre de 2022, fue anulado con votos en mayoría de los camaristas Digno Fleitas (preopinante) y Camilo Torres. Los mismos también dispusieron el reenvío del expediente para la realización de un nuevo juicio.

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Mientras que la camarista Miryam Meza de López votó en disidencia, señalando la prescripción del hecho y sosteniendo que los encausados deben ser sobreseídos definitivamente.

En aquella oportunidad, la directora de ABC había sido sentenciada a 250 días de multa, con el 366 % del jornal mínimo diario, que totalizaba G. 87.500.000, mientras que el periodista Juan Carlos Lezcano había sido sentenciado a 200 días de multa, con el 30,5 % del jornal mínimo diario, totalizando G. 6.000.000.

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Causa contra libertad de prensa prescribió antes del juicio

La camarista Miryam Meza de López votó por decretar operada de la prescripción de la causa y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento definitivo de los querellados. Argumentó que el juez Wilfrido Peralta realizó una errónea interpretación y aplicación extensiva del Artículo 104, numeral 8 del Código Penal (mencionado erróneamente en la resolución como norma procesal), el cual prevé como causa de interrupción de la prescripción la “diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero”.

“La prescripción es una institución de orden público que protege la seguridad jurídica y el derecho al plazo razonable, por lo que sus causas de interrupción no pueden ampliarse por analogía en contra de los procesados. El juez, al equiparar un exhorto administrativo con una diligencia judicial de investigación, vulneró el principio de legalidad y la regla interpretativa del favor libertatis, duda, aplicando un análisis prohibido en perjuicio del imputado”, resalta parte del voto de la magistrada.

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Meza de López remarca que la presente acción penal privada por difamación se encuentra plenamente prescripta, pues el plazo de tres años transcurrió íntegramente desde la fecha del ultimo acto interruptivo, que es el Auto Interlocutorio Nº 268 del 29 de octubre de 2019 (Auto de Apertura a Juicio Oral), habiendo operado los tres años de prescripción incluso antes de haberse dictado la Sentencia Definitiva N° 50 de fecha 18 de noviembre del 2022.

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Sobre el punto reitera que la prescripción, al ser de orden público, debió ser abordada en primer término por el juez, incluso de oficio; en atención a que el exhorto internacional analizado no constituye una diligencia de investigación penal y no puede alterar el curso de la prescripción.