¿Quién es Jacinto Santa María y qué sabe de turismo?

Jacinto Santa María Ammatuna es esposo de la exviceministra de Tributación Marta González, quien años atrás promovió una acción contra ABC por hacerse eco de la denuncia de un poblador de Mbatovi a quien el matrimonio quiso despojar de un inmueble. Esa demanda quedó sin efecto en su momento.

Precisamente, el objetivo del intento de despojo de esas tierras era ampliar el proyecto turístico de la pareja, denominado “Eco Reserva Mbatovi”, en la ciudad de Paraguarí, puesto que las valiosas tierras de la víctima, Juan Báez, se encuentran ubicadas junto a su predio turístico.

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Ese proyecto turístico y comercial sería aparentemente lo más cercano que tiene el nuevo ministro al mundo del turismo, puesto que se destacan los reconocimientos que obtuvo y las declaraciones de interés turístico o educativo.

No obstante, su curriculum está mayormente forjado por sus experiencias en el ámbito del derecho y la contabilidad.

Es abogado, con varias especializaciones en ciencias políticas y militares en Paraguay, Estados Unidos y Argentina. Fue director de Aceros del Paraguay entre 1989 y 1991, también asesor del PND en Paraguay, miembro de la Junta directiva de la ONG Guyrá Paraguay, docente y socio fundador de A Todo Pulmón Paraguay Respira, entre otros.

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Una firma con historial

Actualmente, además de ser gerente de la Eco-Reserva Mbatovi, es gerente de Audicon-Auditores, Contadores & Consultores, que recibió G. 924 millones por una auditoría externa, según datos que saltaron en marzo pasado.

Pese a contar con un equipo jurídico para llevar a cabo los juicios, el IPS depositó esa millonaria suma bajo la excusa de un “acuerdo extrajudicial” en el marco de una licitación de 2024 que no pasó primero por el Juzgado.

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Audicon y sus antecedentes

Al igual que Santa María, su esposa Marta González también es socia de Audicon. No llegó a renunciar a sus acciones mientras ella era titular de de la entonces Secretaría de Tributación, que debía controlar las auditorías impositivas realizadas por su propia firma, ignorando el evidente conflicto de intereses.

Datos a los que accedió ABC Color señalan que durante esos cinco años, Audicon presentó auditorías impositivas en al menos 61 oportunidades, una cifra que fue aumentando con el avance de la gestión de la ministra

Gremios de contadores habían denunciado ya en 2014 que una serie de cambios introducidos por González en el registro de los auditores impositivos podrían haber beneficiado a su firma.

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Además, según Contrataciones, entre 2010 y 2012 la firma fundada por González había recibido un total de 17 contratos con entidades públicas. Audicon fue adjudicada con un total de G. 2.105.227.200 durante esos tres años.

Desde 2013, año en el que Marta González fue nombrada como titular de la SET, su empresa comenzó a experimentar un llamativo crecimiento. Hasta finales de 2016, la firma había sido beneficiada con un total de 30 adjudicaciones por valor de G. 3.549.235.882. Es decir, prácticamente duplicó no solo el número de contratos, sino también de dinero que recibió por parte del Estado.

En la DNCP, el historial de adjudicaciones a favor de Audicon data desde el año 2011 y, desde entonces, se confirmó un total de 69 a favor. En total, en 15 años, la consultora recibió de distintas entidades públicas casi G. 13.000 millones.

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